高鐵靈活行｜陳恒鑌望擴至廣州等站　增加企位應確保安全舒適

港鐵今日（14日）起為香港九龍站往返深圳福田站的高鐵乘客推出「靈活行」，乘客可以在原來車次開出前45分鐘至開車後1小時內，免費改乘同日指定車次最多三次。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今早在電台節目中表示，新措施可以實現「車等人」，但希望最終可擴展至廣州一帶站點，另外是次試驗增加企位亦具意義，但數量要視乎乘車安全、超載及舒適度等因素。



可實現「車等人」 望最終目標擴至廣州

陳恒鑌今早在港台節目上表示，「靈活行」可以實現「車等人」，亦提供企位，具有意義。不過他亦指有局限，如一群人一同出發，在改乘車次未必能後獲派在一起。他亦指，由於只涉及福田站，靈活性有限，希望試驗後能擴展至其他站點。他建議未來可以擴展至深圳北、東莞或廣州一帶車站，而最終目標起碼擴至廣州，而班次密度在一小時內起碼有四班車次。

立法會通過大幅上調亂拋垃圾及店舖阻街的罰款。圖為陳恒鑌。（資料圖片/蘇煒然攝）

他認為擴展指其他站點後，面對最大問題為票務系統：「比如話你呢一度有張飛，明明派咗比你嘅，咁你突然間改，咁張飛係下個站賣唔出，咁就會浪費咗。」故票務系統計算方式或需改變。

企位數量視乎安全、超載等問題 希望座位等級靈活改變

對於二等座有機會變成企位大約佔百分之十，需增加與否，陳恒鑌指票務系統要預設限額，但相信有機會調整。他指安排企位數量，需要考慮乘車安全、超載及舒適度等因素。他亦表示，希望購買二等座或一等座的乘客可以靈活地改變座位等級，令彈性更大。