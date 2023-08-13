高鐵靈活行｜周一正式實施　港鐵加設櫃位處理　一文看清如何改票

香港早前與內地商討「高鐵地鐵化」，港鐵早前宣布，明日（14日）起推出高鐵「靈活行」安排，往來西九龍站及福田站的乘客，可於原來車次開出前的45分鐘，及開車後一小時，免費改乘同日指定車次，最多改票三次。



港鐵今日（13日）表示，乘客屆時可使用12306平台、前往香港西九龍站 B1票務大堂的自助售票機、車站票務櫃位，又或位於B3層離港大堂的「靈活行」 自助機辦理手續。港鐵又指，會設立諮詢櫃位及加派人手，協助乘客熟悉新安排。



靈活行適用範圍：

．已購買往來西九龍站及福田站旅客、於乘車當天改乘其他班次



．可選擇改乘往返西九龍站及福田站的直達列車，每天共38班



靈活行可改票時間及次數：

．最遲於原來車次開車後1小時內辦理



．最多可變更即日車次3次



「一般改票」截止時間及途徑：

．如之前未曾更改過已購買的車票，乘車當又未過「一般改票」截止時間，首先要使用「一般改票」更改行程



．「一般改票」時限，香港出發列車於開車前45分鐘截止，內地出發列車為30分鐘前截止



．「一般改票」途徑，12306官方手機App及網站、西九龍站B1層票務櫃位、指定代理、指定代理



靈活行辦理途徑：

．12306官方手機App及網站



．西九龍站票務大堂（入閘前）



．西九龍站靈活行自助機（離境大堂11號驗票閘口對面）（出入境手續後）



．福田站票務大堂售票機



靈活行限制：

．持二等座車票旅客辦理靈活行時，有機會被安排「無預留座位票」，可能需站立乘車



．不包括以福田為中途站車次



．不可改變車票種類、席位等級



．不可退票

