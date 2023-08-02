北上消費｜港旅業稱北上熱已擋不住　倡港府推動夜市帶動夜間消費

全面通關約半年，旅遊促進會總幹事崔定邦今早（2日）在電台節目指，港人北上人次在疫情前已較遊客訪港人次多，通關後，內地遊客旅遊模式有所改變更值得關注，而他直言港人北上是「擋唔住嘅情況」，建議本地業界盡快推出深度遊，港府當局也可多舉辦以維港作背景的活動以吸引旅客及本地人。至於近日不少人也提及的夜市，他認為可令旅客在外間「留夜啲」，推動夜間消費。



崔定邦指，疫情前香港出入境高峰時，訪港旅客人次達650萬，香港人北上人次一年可達9000萬人次，表明港人外遊一直比遊客訪港多。他認為，通關後，內地訪港遊客數量則仍需時間恢復，他們的旅遊模式已有所改變是值得關注。

崔定邦：內地消費價錢不高 整體體驗高於香港

現時港人北上氣氛熾熱，崔定邦直言內地消費價錢不高，整體體驗、服務水平、或餐廳質素也可能高於香港，港人作為消費者，也自然地會趁假期北上遊玩，「都係一個擋唔住嘅情況。」。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，內地消費價錢不高，整體體驗、服務水平、或餐廳質素也可能高於香港，港人作為消費者，也自然地會趁假期北上遊玩。（資料圖片／梁煥敏攝）

他提到，在疫情期間，當局一直向內地宣傳香港，不過當中提及較多的可能是中環歷史建築群這些資訊，令內地旅客在過去三年「重新認識香港，對香港本土文化增加興趣。」

深度遊令遊客在港停留時間變長 推高消費

他建議，本地業界要盡快推出深度遊，如西貢地質公園、年底會開放的沙頭角墟這些景點，制定全新路線。他相信，這些新路線需時較長，也會令遊客在港停留時間變長，甚或要住多一晚，從而會令消費推高。

此外，他都指過去兩個月推出的「開心香港」中，發現維港嘉年華這類活動受旅客及本地人歡迎，建議當局考慮在下半年舉辦更多以維港作背景的活動。至於近日不少人都提及的夜市，他認為可令旅客在外間「留夜啲」，推動夜間消費。