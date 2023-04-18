警督察婚禮時婚照上傳連登　攝影助理認違禁制令　囚2月准緩刑1年

攝影助理於一名高級督察的婚禮工作時，把督察的兩張婚禮照上傳至連登討論區，並稱：「今日我老死結婚，一齊祝福佢」。又從警員起底網站取得該督察的資料等一併貼出。助理涉嫌違反高等法院禁制令被控藐視法庭，他早前承認責任，案件今（18日）在高等法院判刑。被告律師求情時指，被告事前不知督察身份，認為未涉違反誠信。惟法官高浩文認為，被告在別人婚禮途中把別人的婚照上傳上網，已涉違保密原則，只能接納他沒有預謀，判被告入獄2個月，准緩刑12個月，並下令他承擔8萬元訟費，書面理由將在日內頒布。



原告為律政司，被告楊軒桓（案發時25歲）。

被告楊軒桓在高等法院承認藐視法庭，判囚2個月但准緩刑1年。

婚禮途中把督察婚照放上連登

案發於2020年6月7日，一名高級督察及其太太在尖沙咀區舉行婚禮，被告當日下午3時許，把兩張婚禮照片及督察的個人資料上傳至連登討論區，並稱：「今日我老死結婚，一齊祝福佢。」他另在文中附上一篇題為《銅鑼灣放火暴徒 網友肉搜竟是飛虎隊假扮的》的網上新聞報道，又貼出起底網站「香港編年史」上有關該督察的資料，並洩露婚禮舉行地點。

有人留言新娘應被南亞人輪姦

律政司代表大律師何卓衡指，該帖文在半小時內獲得24個回覆，當中有人留言聲稱新娘應要被南亞人士輪姦等。督察夫婦4日後報警，律政司去年5月展開法律程序。被告被捕後承認，以為該督察曾經假扮示威者放火，才會在文中附上相關新聞。

被告濫用身份作披露違反誠信

何強調，被告上載婚禮照片時，婚禮仍未結束，督察事前基於私隱考慮，小心挑選婚禮場地，被告受僱參與婚禮工作，有責任替當事人保密，他卻濫用其身份披露，涉及違反誠信，屬加刑因素。本案有別於其他同類案件，被告並非單純轉載警員資料，而是撰寫起底帖文及上載照片的發起者，且事件直接摧毀兩名事主「一生人只得一次」的婚禮，對他們造成的影響難以補救。

想以年少無知減低刑責悔意有限

何指，被告稱他無意傷害警員，犯案出於一時衝動，但反駁指被告得知督察身份後，便在網上作出詳細披露，想以年少無知為由降低其責任，可見其悔意有限，認為被告本案刑罰應以監禁數月計算。

辯方指律政司延誤檢控

代表被告的代表律師則稱，律政司延誤檢控，令被告過去兩年承受不少壓力，他一直努力更新，想為社會作出貢獻，現時在非牟利機構工作，是家中經濟支柱，若判處即時監禁，必會影響到被告家人的生計。被告上載帖文後數小時後，已要求連登刪除，帖文翌日中午被刪，故帖文在網上流傳了不足24小時。

事前不知事主是督察

律師又稱，被告與警方合作，在其自撰的求情信中，向督察及其他受影響的人致歉，被告沒有違反誠信，因他事前並不知道督察身份。惟法官指，就算被告事前不知道事主身份，他在婚禮時無故將別人婚禮的照片放上網，也涉及違反保密原則，但接納被告沒有預謀。

案件編號：HCMP674/2022