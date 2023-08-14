通關｜消息：首延長蓮塘口岸服務時間　卓孝業稱港深研簡化過關

通關後港人北上熱潮再現，保安局副局長卓孝業表示，因應多個口岸人流增加，兩地每日均有工作層面溝通。他又指，兩地正積極研究簡化通關措施，包括延長口岸服務時間。據了解，蓮塘口岸會將是首個延長服務時間的口岸，服務時間會由現時的早上7點至晚上10時，延長至早上6時30分至晚上11點。



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根據入境處數字顯示，今年7月至8月中旬，合共有超過720萬人次的香港居民北上珠海深圳及鄰近地區。正值暑假，北上遊玩氣氛非常熾熱。

保安局副局長卓孝業指，因應多個口岸人流增加，兩地每日均有工作層面溝通。他又提到，兩地正積極研究簡化通關措施，包括延長口岸服務時間。

保安局副局長卓孝業（中）。（資料圖片/李澤彤攝）

卓孝業續指，如要延長口岸服務，兩地均要增加人手，否則人流一直排隊，人手不足應付亦是無意思。此外，他提到蓮塘口岸人車直達，如要延長這口岸服務時間，也需要考慮公共交通能否配合。

據了解，蓮塘口岸會將是首個延長服務時間的口岸，服務時間會由現時的早上7點至晚上10時，延長至早上6時30分至晚上11點。

他又指，料2026年完工的新皇崗口岸，可使用兩地一檢。他指現時方向是希望市民未來過關，只需出示一次證件、採集一次生物樣本。

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