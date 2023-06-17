輸入外勞｜陳國基指人口資源緊張　免企業停投資：將個餅畫大些

港府宣布推出建造業及運輸業輸入勞工特別計劃，政務司司長陳國基今日（17日）在電台節目表示，本港勞動人口在4年內下跌約20萬多，令本港人口資源緊張，影響本港疫後經濟復常之路，各界都會因而「受苦」，故有需要引入外勞，以避免企業停止投資本港，形容是「將個餅畫大啲」，他強調港府會同時加強培訓勞工。



▼6月13日 政府公布准許建造業輸入1.2萬個外勞▼



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政務司司長陳國基。（資料圖片／林靄怡攝）

政務司司長陳國基早上在商台節目《政經星期六》表示，本港勞動人口在2018年高峰期至去年，下跌20多萬，當中有16萬為低技術勞動人口，令本港人口資源緊張，影響本港復常進度，故需要引入外勞。

他強調，擬申請聘請外勞的僱主需要負很多責任，包括為僱員安排住宿、薪金亦不能低於本港勞工中位數，認為做法已阻止僱主引入廉價勞工，能對本港勞工提供保障，並會同時加強培訓本地勞工。他強調輸入外勞「唔係話代替咗香港啲勞工，而係將個餅畫大啲，因為如果勞工短缺，而僱主停止在香港投資，而令到經濟出現問題嘅話，其實係整體一齊去捱，大家都會受苦。」

▼6月13日 政府公布引入6300個機場前線員工▼



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發展局局長甯漢豪6月17日表示，行業輸入勞工特別計劃不會是永久，但短期就結束是不切實際。（資 料圖片/廖雁雄攝）

甯漢豪否認繞過勞顧會

發展局局長甯漢豪表示，當局會就計劃框架及方向諮詢勞顧會，強調政府並非繞過勞顧會，她因為納入計劃的行業工種已確立屬勞工短缺，未來處理的個案數量多，希望可以簡化機制。

強調行業計劃非永久 惟甯漢豪稱：短期就結束是不切實際

甯漢豪在港台節目《星期六問責》又表示，行業輸入勞工計劃不會是永久計劃，因社會都不會接受，但因為建造業議會的估算，未來5年本港缺少的建造業人手，將增至超過4萬人，若現時定出短期就結束計劃，是不切實際。

▼6月13日 政府公布引入1700個小巴及客車司機▼

