猴痘｜34歲長期病患男確診　曾訪泰國有高風險接觸　本港累計30宗

衞生署衞生防護中心今日（15日）公布，正調查一宗猴痘個案，涉及一名有長期病患的34歲男病人，潛伏期內曾到訪泰國，並於當地逗留期間曾有高風險接觸，但暫未發現與其他確診個案有流行病學關連。連同今日公布的個案，目前香港共錄得30宗猴痘個案。



香港衞生署衞生防護中心8月15日表示正調查一宗猴痘確診個案。（Getty Images）

衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗猴痘個案，涉及一名有長期病患的34歲男病人。他自六月開始出現皮疹，其後因徵狀惡化，於8月7日及11日分別到聖德肋撒醫院及廣華醫院求診。病人現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。

初步調查顯示，這名34歲男病人於潛伏期內曾到訪泰國，於當地逗留期間曾有高風險接觸。衞生防護中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心亦正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，並會將個案通報世界衞生組織。

34歲病人現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。（資料圖片/鍾妍攝）

衞生防護中心提醒市民，猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，亦不會經社交接觸傳播，良好個人及手部衞生有助預防經接觸感染病毒。

中心同時提醒暴露風險較高的人士採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。

當局早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作，懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，可致電查詢及獲取相關的健康建議。