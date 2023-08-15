醫療事故｜26歲病人聖保祿醫院做腹腔鏡手術　手術用品遺留體內

聖保祿醫院爆醫療事故，衞生署表示，在今年6月15日收到醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及一名接受腹腔鏡手術的26歲男病人，有一件手術用品的部分被遺留在體內。遺留的物料已被取出，病人情況一直穩定。



衞生署表示，已審視醫院提交的所有資料後，無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面，違反《私營醫療機構條例》（第633章）或相關實務守則適用的要求，而導致本次醫療風險警示事件。



聖保祿醫院。(資料圖片)

衞生署回覆查詢時表示，今年6月15日收到私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及一名接受腹腔鏡手術的26歲男病人，有一件手術用品的部分被遺留在體內。遺留的物料已被取出，病人情況一直穩定。

衞生署在接到呈報後即作出跟進，並要求醫院於四星期內提交調查報告。醫院已向衞生署提交調查報告，在審視醫院提交的所有資料後， 衞生署並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面，違反《私營醫療機構條例》（第633章）或相關實務守則適用的要求，而導致本次醫療風險警示事件。

不過，衞生署引述醫院調查顯示指，相關人員對手術用品完整性的意識可進一步提高。有關醫院已採取相關改善措施。衞生署會繼續監察醫院執行改善措施。