荃灣港安孕婦亡｜出血可能成因多　專科醫生稱切子宮為最後保命法

一名31歲孕婦7月5日在荃灣港安醫院剖腹生產後疑因出血過多，在接受子宮切除手術後，情況惡化，最終離世。婦產科專科醫生林兆強接受查詢時表示，有不少原因令到產婦於剖腹產子後大流失血，例如子宮收縮不良、陰道撕裂、前置胎盤、植入性胎盤，又或血小板過低等。



他續指，婦產科醫生主要訓練之一就是止血，「好似揸飛機咁，飛機師升降會有訓練惡化」他提到，當胎盤流血不止，持續大量出血時，切除子宮是最後「救命方法」，大約每2,000個孕婦，便有一人需要切除子宮保命，但至於最終能否補命，他表示要視乎實際情況，但一般都可成功拯救。



《香港01》獲悉，一名孕婦在7月5日於荃灣港安醫院分娩，因順產不成功，後來改為剖腹產。該名孕婦於當晚約9時誕下孩子後，卻出血過多，至7月6日凌晨時分出現休克，有指當時未能即時進行止血手術，孕婦延至同日早上離世。

林兆強稱一分鐘可失500毫升血 止血是婦產科主要訓練

林兆強指，婦產科醫生的主要訓練之一就是止血，「好似揸飛機咁，我哋飛機師要降落，升降會有訓練」。他表示，假如子宮收縮不良，一分鐘可流失500cc血量，「幾分鐘就流晒」。除了子宮收縮不良，他指陰道撕裂、前置胎盤、植入性胎盤，又或血小板過低，令血液難以凝固等，都同樣可令產婦大量出血。

切除子宮為最後保命手段 約2000個孕婦一人須切除

問到為何要切除子宮，林兆強表示：「胎盤好似pizza咁大架，如果你唔控制住可以流好多血架。所以如果子宮大量流血，流落陰道止唔到呢，好多時都無辦法，要出最後個招做子宮切除。」

不過林兆強亦稱，切除子宮是兩難決定，既要止血救回產婦，但切除子宮後就無法再產子，「切得遲呢就流血不止可能死咗，切得早又唔得，可能生唔到」。他表示，切除後可減少流血，但仍要輸送凝固劑及輸血，之後再到深切治療部。他形容，此舉是「救命」手段，大約2,000個孕婦就有一人需切除，並不常見，一般而言都成功產婦，但始終需視乎實際情況。

婦產科專科醫生林兆強（資料圖片）

不願透露名字婦產科醫生稱失血來得快 數分鐘可奪命

荃灣港安醫院回覆查詢時承認事件，確認有產婦分娩後離世，但指病人生產後狀況曾穩定且清醒，隨後至凌晨時份病情轉差。有不願透露名字的婦產科醫生對此感到奇怪，假如是失血情況，只會一直愈來愈差，「唔係穩定然後突然差，呢個難解釋啲。」他又強調，失血可以來得非常快，「你唔係快手快腳止血呢，可能幾分鐘就流晒無命。」