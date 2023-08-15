5年3宗私院孕婦產子後亡兩涉荃灣港安　病人組織：檢討應公開透明

荃灣港安醫院爆醫療事故，一名31歲孕婦剖腹生產後出血過多，至翌日早上死亡。翻查資料，過去五年私家醫院共出現過3宗私院孕婦產子後死亡個案，當中兩宗涉荃灣港安醫院。相關個案都是由衞生署每月更新的私院醫療風險警示及重要風險事件統計數字內刊出，醫院未有主動公布，而醫院其後有否就事件作出檢討，亦不得而之。



關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，現時私院發生的醫療事故僅由衞生署單方面公布，未能做到公開透明，建議衞生署可以仿效醫管局定期就醫療事故發布期刊，總結過往的不足並提出建議及指引，以讓其他醫院亦可以參考。



翻查資料，過去五年私家醫院共出現過3宗私院孕婦產子後死亡個案，當中至少兩宗涉荃灣港安醫院。（資料圖片）

一名31歲孕婦於7月5日在荃灣港安醫院剖腹生產後出血過多，至翌日早上死亡，為港安醫院一年內第二宗孕婦產子後亡。翻查資料，過去五年私家醫院共出現過3宗私院孕婦產子後死亡個案，當中兩宗涉荃灣港安醫院，而餘下一宗則為養和醫院。衞生署就事故的調查後回覆查詢時指，在審視醫院提交的資料後，並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》（第633章）或《私家醫院實務守則》的要求，因而導致這次事件。

衞生署亦指，儘管沒有證據顯示私院違規，衞生署已檢視私家醫院就應付病人需大量輸血的程序，提醒私家醫院根據最新的國際標準定期檢視及更新有關程序，以確保能適時向病人提供所需的血液或血液製品。

彭鴻昌期望盡快展開死因研訊。（盧翊銘攝）

據《香港01》了解，該名孕婦於凌晨出現休克，有指當時未能時做止血手術，延至同日早上離世。記者曾就此一連兩日向荃灣港安醫院查詢，尤其是事發的時間表，包括該名孕婦何時準備自然分娩、何時發現未能成功而轉為「緊急剖腹分娩」、剖腹後的情況如何，以及何時才發現情況急轉差，並於何時決定使用藥物及子宮切險手術等，惟未獲院方直接回應，最新回覆僅指詳細報告亦已交予衞生署，並與署方密切聯繫，強調案件已交死因庭跟進，有調查結果前不便透露更多詳情。

現時相關個案都是全由衞生署每月更新的私院醫療風險警示及重要風險事件統計數字內刊出，醫院未有主動公布，而醫院其後有否就事件作出檢討，亦是不得而之。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，如醫管局發生醫療事故會以新聞稿形式即時呈報，惟現時私院發生的醫療事故僅由衞生署單方面公布，未能做到公開透明，「我印象都無咩醫療事故係24小時內向公眾講。」他亦指，過往亦有不少醫療事故，私院未有主動向衞生署呈報，至媒體揭發通知衞生署，認為署方應檢討現時的監察通報機制。

他亦提到現時私院在發生醫療事故後，難以得知醫院有沒有進行檢討或改善措施，而其他醫院亦對改善措施不知情，從而未能整體改善制度以免同樣事件再次發生。他建議，衞生署可以仿效醫管局定期就醫療事故發布期刊，總結過往的不足並提出建議及指引，以讓其他醫院亦可以參考。