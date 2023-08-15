醫療事故｜31歲孕婦剖腹產後出血亡　荃灣港安醫院確認並深表痛惜

一名31歲孕婦於7月5日在荃灣港安醫院剖腹生產後出血過多，至翌日早上死亡。荃灣港安醫院今日（15日）回覆《HK01》查詢表示，確認醫院發生一宗醫療風險警示事件，涉及一名31歲的產婦，在分娩後翌日去世。



對於有指醫院未有即時做止血手術，醫院稱病人緊急剖腹生產後，至凌晨時份病情轉差，使用藥物及做輸血程序控制病情不果，主診醫生決定做子宮切除手術，但病人情況急劇惡化，最終逝世。院方指，對此深感痛惜和遺憾，向逝者的家屬致以最深切的慰問，並會提供所需的協助。



一名31歲孕婦，上月5日在荃灣港安醫院剖腹產後出血過多，至7月6日早上死亡。（資料圖片）

荃灣港安醫院今日回覆確認，醫院發生一宗醫療風險警示事件，涉及一名31歲的產婦，在分娩後翌日去世。該產婦於今年7月5日入院進行陰道分娩，但未能成功分娩，醫生建議轉為緊急剖腹分娩，病人在生產後狀況曾穩定且清醒。

凌晨病情轉差 使用藥物及輸血後仍未見好轉

據《香港01》了解，該名孕婦於凌晨出現休克，有指當時未能時做止血手術，延至同日早上離世。醫院稱病人至凌晨時份病情轉差，有醫生在院密切監察，產科護士亦與主診醫生保持溝通，使用藥物及進行輸血程序控制病情。

院方續指，及後病人情況繼續轉差，主診醫生決定對病人進行子宮切除手術，深切治療部團隊和多名專科醫生加入治療。術後病人轉到深切治療病房，急救團隊啟動一切可行的急救措施全力救治病人，醫生也持續與家屬溝通。然而病人情況急劇惡化，病人逝世。

醫院亦指即日向衛生署匯報事件，目前正在與署方密切聯繫，亦已交死因庭跟進，有調查結果前不便透露更多詳情。醫院表示，醫院上下深感痛惜和遺憾，本院向逝者的家屬致以最深切的慰問，並將繼續與家屬保持聯繫，提供所需的協助。

衞生署昨日回覆本詢時確認事件，指已收到私家醫院呈報，署方當時已即時展開調查，並要求醫院在四星期內提交調查報告，已收到醫院提交的調查報告，仍在調查及跟進。