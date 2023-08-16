消委會瑜伽褲｜女運動員穿搭日常　分享貼士：考慮剪裁及香港品牌

瑜伽褲除在做瑜伽或其他運動時穿，近來亦被不少女士視為時尚穿搭單品之一。消委會最新測試市面上20款女裝瑜伽運動褲。板球運動員呂曦妍今早（16日）在電台節目分享，平均一星期穿4至5次瑜伽褲，認為女性「著出街」屬普遍，日常穿衣容易搭配到。她透露曾網購劣質瑜伽褲，容易滑落至尷尬局面，故選購時會考慮剪裁及首選香港品牌，並建議腿部寬者可選深色款式。

消委會總幹事黃鳳嫻表示，即使不是在做運動時穿瑜伽褲，亦須注意走路幅度較大或蹲下時，瑜伽褲的彈性足夠與否。



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運動員：一星期穿4至5次 日常穿衣容易搭配好

板球運動員呂曦妍在商台節目中指，女性主要考慮瑜伽褲是否舒適、美觀以及方便搭配衣服。她一星期大約有4至5次均會穿瑜伽褲，因為方便健身時是不用額外帶多件衣服，而健身室內有冷氣，自己亦不會留太多汗。呂曦妍表示，運動員界別一般喜歡穿瑜伽褲，「因為方便吖嘛，我哋已經平時帶好多裝備，帶少件衫就帶少件衫。」她亦表示：「瑜伽褲宜家其實我覺得唔係淨係做運動囉，日常生活都好容易carry到，所以可就多數都會著住佢。」

呂曦妍分享穿瑜伽褲心得。（資料圖片）

曾網購劣質瑜伽褲易滑落 首先考慮剪裁及香港品牌

至於如何選擇合適瑜伽褲，呂曦妍指揮首先考慮剪裁，因為有時穿著做運動時會滑落，造成尷尬局面。她指曾經因為貪便宜和注重美觀，購入質素差的瑜伽褲，但其剪裁或延展性不足。她表示選購時亦會首先考慮香港品牌，因為較適合亞洲人，而價錢實惠，是外國品牌三分之一左右。她指自己共有五、六條不同顏色和剪裁的瑜伽褲，每次穿完都會立即清洗。不過她沒留意清洗時加入柔順劑，會破壞其纖維及功能。

女士穿瑜伽褲出街屬普遍 腿部寬可選深色寬

對於有男性覺得穿瑜伽褲容易令身體部位顯露，她則指有部分瑜伽褲的剪裁可令身體部位不顯眼，亦為她其一購買因素。她指朋友之間甚少留意身體部位，但會看臀部或者腿部線條。被問及男友會否覺得她穿瑜伽褲太貼身，她指男友對此已習慣亦不會介意。

至於腿部太寬是否適合穿瑜伽褲，她指自己腿部亦較寬，但會盡量避免鮮色款式，而是深色、舒服及美觀的款式。她指平日出街穿瑜伽褲亦不容易惹來路人目光，因為在街上見到很多女士都會穿，屬於普遍現象。

會否介意男士穿瑜伽褲出外，她則表示男士腿部較女士粗壯一些，加上短波褲會比較有型，及令身體部位不那麼顯眼。

黃鳳嫻：非運動穿須留意走路幅度大或蹲下有足夠彈性

消委會總幹事黃鳳嫻在同一節目中表示，即使不是在做運動時穿瑜伽褲，亦須注意走路幅度較大或蹲下時，瑜伽褲的彈性足夠與否。她亦指天氣炎熱時，瑜伽褲的舒適度亦為重要，否則出汗時除了有汗液粘著皮膚的不適感，部分人或會出現皮膚敏感、痕癢，甚至出紅疹、過敏等情況。

黃鳳嫻建議，每次穿完瑜伽褲後應即日清洗，否則皮膚油脂積聚在瑜伽褲上容易滋生細菌，並提醒千萬不要用高溫或加入柔順劑清洗，因會破壞纖維，減低耐穿度。另外，她亦建議將瑜伽褲放進洗衣袋中清洗，避免纖維被其他衣服勾到，破壞美觀。選購時，她建議可做深蹲動作及踢腿來測試舒適度。