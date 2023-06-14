adidas運動服飾優惠$87起　15款夏日精選： 胸圍、泳衣、瑜伽褲

15款adidas運動服飾推薦！夏日將近，户外運動需求日漸增加，要運動起來的話，少不免一套舒適、透氣的運動服飾！運動服飾要應付出汗透氣、經常洗刷、户外環境刺穿等挑戰，除了考驗運動服飾的質地手工，加上價格實惠的話，更可以無痛入手，輕易替換幾套以供所需！



運動服飾除了要應付運動需求，不少運動服飾更可以與日常配搭混合，營造清爽、時尚又富夏日風情的造型，《01女生》就特選出以下10+adidas夏日精選推薦！

由即日起至6月18日，adidas推出激抵優惠，凡購買指定正價及減價產品，3件即享額外6折，5件以上額外5折，凡購買滿$1,300再享折上折優惠，只需輸入優惠碼【SUMMER10】，就可以享雙重折上折，更有額外9折，非常抵買！



以備受好評的SUPERSTAR 運動鞋作例，原價$899，優惠期間減至$719，若購買3對可享額外6折即減至$431；購買5對或以上額外5折則減至$360，再加上購買滿$1300享有的拆上拆：額外9折，最後只需$324即可入手，實在超值！

運動服飾推薦2023：1. 短袖上衣 最抵價$92 （原價$459）

購買方法：adidas官網

短版上衣可以完美配襯不同場合，不論是外出拍照、行山、瑜伽還是重訓都不顯突兀，加上棉質針織布質地，穿著舒適透氣，更有白色與淡雅紫色選擇，配上胸口的刺繡小花，休閑與可愛感兼備。

運動服飾推薦2023：1. 短袖上衣 最抵價$92 （原價$459）（adidas）

運動服飾推薦2023：1. 短袖上衣



原價$459，優惠期間減至$367

若購買3件可享額外6折即減至$220

購買5件或以上額外5折則減至$184，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$92即可入手！



運動服飾推薦2023：2. MC CROP T裇 最抵價$137 （原價$359）

購買方法：adidas官網

Y2K熱潮下，短版貼身上衣亦是不少女生所熱愛的服飾，這款圓領MC CROP T裇能夠助你輕鬆展現身體曲線，加上灰紫色的配色，充滿青春活力感。

運動服飾推薦2023：2. MC CROP T裇 最抵價$137 （原價$359）(Adidas)

運動服飾推薦2023：2. MC CROP T裇



原價$359，優惠期間減至$305

若購買3件可享額外6折即減至$183

購買5件或以上額外5折則減至$153，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$137即可入手！



運動服飾推薦2023：3. Parley Adizero 跑步背心 最抵價$153 （原價$399）

購買方法：adidas官網

喜愛運動的你，絕不希望汗流浹背後服飾黏附身上的不適感影響運動表現，那麼透氣的跑步背心就能夠幫到你。這款以環保紗線製成的 adidas 背心經過特別設計，AEROREADY 吸汗物料能夠有效加強空氣流通，完美包覆身體而不會增加負擔！

運動服飾推薦2023：3. Parley Adizero 跑步背心 最抵價$153 （原價$399）(adidas)

運動服飾推薦2023：3. Parley Adizero 跑步背心



原價$399，優惠期間減至$339

若購買3件可享額外6折即減至$203

購買5件或以上額外5折則減至$170，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$153即可入手！



運動服飾推薦2023：4. COREFLOW LUXE STUDIO 中度承托胸圍 最抵價$144 （原價$399）

購買方法：adidas官網

女生要挑選適當內衣，當中的重要性，不單是內衣的可愛外觀、展示迷人曲線，更是幫助承托身體，以防脂肪走位，形成副乳、虎背熊腰等。這款Adisoft 的運動胸圍具有AEROREADY 技術，乾爽透氣又柔軟，專為中強度運動而設，瑜珈、Barre 和普拉提都能夠應付好！咖啡色配上背面綑帶設計，低調展現你的肌肉以及誘人背部。

運動服飾推薦2023：4. COREFLOW LUXE STUDIO 中度承托胸圍 最抵價$144 （原價$399）(adidas)

運動服飾推薦2023：4. COREFLOW LUXE STUDIO 中度承托胸圍



原價$399，優惠期間減至$319

若購買3件可享額外6折即減至$191

購買5件或以上額外5折則減至$160，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$144即可入手！



運動服飾推薦2023：5. PADDED NATUREEF 泳衣 最抵價$207 （原價$459）

購買方法：adidas官網

夏天不能缺少的水上運動，應該穿上什麼款式的泳衣才好？一件式的泳衣不單可以包裏好身體，不擔心激烈的奔跑、大浪間會沖走泳衣，舉手投足間都可以低調地將身體曲線展現出來。

運動服飾推薦2023：5. PADDED NATUREEF 泳衣 最抵價$207 （原價$459）(adidas)

運動服飾推薦2023：5. PADDED NATUREEF 泳衣



原價$459，若購買3件可享額外6折即減至$275

購買5件或以上額外5折則減至$230，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$207即可入手！



運動服飾推薦2023：6. 夏日連身裙 最抵價$339 （原價$399）

購買方法：adidas官網

在運動過後、繁忙的日常中，配襯造型的確考驗不少心力，這時候一件式的連身裙則可以幫助你輕鬆渡過，休閒打扮或是混作少女感打扮都可以。這條棉質的adidas 連身裙，柔軟質感，黑色長裙設計加上背面鏤空細節、通爽透氣，屬於夏日必備單品！

運動服飾推薦2023：6. 夏日連身裙 最抵價$339 （原價$399）(adidas)

運動服飾推薦2023：6. 夏日連身裙



原價$399，優惠期間減至$339

若購買3件可享額外6折即減至$203

購買5件或以上額外5折則減至$170，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$153即可入手！



運動服飾推薦2023：7. 九分緊身褲 最抵價$180 （原價$499）

購買方法：adidas官網

運動服飾中必不可少的瑜伽褲，這款九分緊身褲中採用了 Polygiene 技術、防異味纖維物料以及AEROREADY 排汗物料，能夠令你不感到焗束、時刻感覺清新。

運動服飾推薦2023：7. 九分緊身褲 最抵價$180 （原價$499）(adidas)

運動服飾推薦2023：7. 九分緊身褲



原價$499，優惠期間減至$399

若購買3件可享額外6折即減至$240

購買5件或以上額外5折則減至$200，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$180即可入手！



運動服飾推薦2023：8. 束腳跑步褲 最抵價$290 （原價$759）

購買方法：adidas官網

粉藕色的束腳棉質運動長褲，柔軟又耐穿，不同場合都可以應付自如：不論行山、跳舞或是重訓都可以！而且親膚又透氣的運動長褲適合各種身型的女生，可以輕鬆遮蓋煩人的下身肥胖、大腿肉，小個子女生亦可以輕鬆駕馭，束口褲設計更顯瘦及拉長下身比例！

運動服飾推薦2023：8. 束腳跑步褲 最抵價$290 （原價$759）(adidas)

運動服飾推薦2023：8. 束腳跑步褲



原價$759，優惠期間減至$645

若購買3件可享額外6折即減至$387

購買5件或以上額外5折則減至$323，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$290即可入手！



運動服飾推薦2023：9. ADIDAS 2000 LUXE 不束腳慢跑褲 最抵價$252 （原價$699）

購買方法：adidas官網

喇叭運動長褲，比起瑜珈褲、運動長褲，更有率性隨意感，而且不單可以運動時穿著，外出亦能輕鬆搭配，展現出的身形體態亦相對較低調，適合運動新手穿著，舒適又能減低外出時穿運動服的尷尬感。

運動服飾推薦2023：9. ADIDAS 2000 LUXE 不束腳慢跑褲 最抵價$252 （原價$699）(adidas)

運動服飾推薦2023：9. ADIDAS 2000 LUXE 不束腳慢跑褲



原價$699，優惠期間減至$559

若購買3件可享額外6折即減至$335

購買5件或以上額外5折則減至$280，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$252即可入手！



運動服飾推薦2023：10. MARATHON 20 COOLER 跑步短褲 最抵價$87 （原價$229）

購買方法：adidas官網

這款 adidas 短褲採用 AEROREADY 排汗物料加上 100% 環保物料製成，質地滑順又透氣，出汗後亦有快汗功能，多功能性、價格實惠，難怪成為熱賣商品！

運動服飾推薦2023：10. MARATHON 20 COOLER 跑步短褲 最抵價$87 （原價$229）(adidas)

運動服飾推薦2023：10. MARATHON 20 COOLER 跑步短褲



原價$229，優惠期間減至$194

若購買3件可享額外6折即減至$116

購買5件或以上額外5折則減至$97，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$87即可入手！



運動服飾推薦2023：11. NIZZA BONEGA 中筒運動鞋 最抵價$309 （原價$859）

購買方法：adidas官網

小白鞋可甜可辣，的確是穿搭必備單品1而這對 NIZZA BONEGA 中筒運動鞋不單舒適，更百搭易襯。中筒設計能夠修飾腿形，再加上鞋底有增高厚鞋墊，小個子女生都可以輕鬆駕馭，能夠無痛增高，顯得雙腳更修長！

運動服飾推薦2023：11. NIZZA BONEGA 中筒運動鞋 最抵價$309 （原價$859）(Adidas)

運動服飾推薦2023：11. NIZZA BONEGA 中筒運動鞋



原價$859，優惠期間減至$687

若購買3件可享額外6折即減至$412

購買5件或以上額外5折則減至$344，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$309即可入手！



運動服飾推薦2023：12. SUPERSTAR 運動鞋 最抵價$324 （原價$719）

購買方法：adidas官網

SUPERSTAR 作為經典鞋款，風頭一時無兩、時尚感歷久彌新，不論是街頭時尚、少女打扮都可以配搭到。這款不單將經典鞋款配上全粒白面皮革、時下流行的Y2K 蝴蝶以及銀色元素，能夠偷偷修飾腳型之餘，更為造型添上復古玩味。

運動服飾推薦2023：12. SUPERSTAR 運動鞋 最抵價$324 （原價$719）(Adidas)

運動服飾推薦2023：12. SUPERSTAR 運動鞋



原價$899，優惠期間減至$719

若購買3件可享額外6折即減至$431

購買5件或以上額外5折則減至$360，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$324即可入手！



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