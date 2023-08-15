消委會瑜伽褲測試｜lululemon5星滿分　GU性價比最高$149摘4星半

瑜伽近年受港女生追棒，瑜伽褲更成為日常休閒服，款式雖多，售價卻很懸殊。消委會最新一期《選擇》月刊測試了市面上20款女裝瑜伽運動褲，其中lululemon獲評滿分，不過性價比之王屬ＧＵ，售價最便宜，僅149元，獲評4.5分（滿分5分）。



另外，測試指出Her own words及AUMNIE的瑜伽褲檢出微量游離甲醛，ASICS瑜伽褲經洗濯後拉伸表現較遜，而Her own words的耐爆力最低。至於褪色較嚴重為ASICS及Giordano瑜伽褲，而後者染色機會亦較高。



消費者委員會出版新一期《選擇》月刊，測試了市面上20款女裝瑜伽運動褲，其中lululemon獲評滿分，不過性價比之王屬ＧＵ，售價最便宜，僅149元，獲評4.5分（滿分5分）。（消委會提供）

lululemon獲評滿分 ＧＵ性價比最高

消委會測試了市面上20款女裝瑜伽運動褲，其中總評獲滿分的僅有lululemonAlign™ High-Rise Pant 24" Asia Fit，售價約880元，其次總評獲4.5（滿分5分）共有6款，包括GU Women Sports Leggings GA、Too Chill for YogaChill Premium Meguro Sports Pants、NikeZenvy Legging 7/8 女子輕度支撐高腰緊身褲、adidas Tight Fit Super High Rise 7/8 Style YOGA YGA LUX 78 TIG、PUMA Train PUMA STRONG HW Tight、TITIKAZero Touch Leggings 25"，售價由約149元至799元不等，當中最便宜的為GU Women Sports Leggings GA，售價僅約149元，當屬性價比最高之選。

不過是次測試中，總評最低的共有3款，包括ASICS 女式瑜伽緊身褲、AUMNIENude Seamless Ankle Crops及GiordanoG-MOTION Leggings (For women，只有3分，售價由約230元至490元不等。其中AUMNIE 樣本標示的纖維成分不準確，其標 示的成分比例與實際檢出的相差較大，差異達8.2％，AUMNIE 的生產商表示會與廠商更進纖維成分資料，並在確認後更新有關標示。

Her own words及AUMNIE檢出微量游離甲醛

測試有兩款樣本包括Her own words及AUMNIE檢出微量游離甲醛，檢出量分別為17.2mg／kg 及 5.5mg／kg，均低於內地《國家紡織產品基本安全技術規範》的相關要求上限（75mg／kg）。消委會指，若衣物布料釋出的游離甲醛較多，有機會對穿着者的皮 膚造成刺激，嚴重者或會出現過敏性接觸性皮膚炎。

Her own words生產商表示對產品中使用的材料皆進行了嚴格的挑選和測試以確保產品的安全。該公司稱產品於消委會測試中檢出的微量甲醛乃生產過程無法完全消除的殘餘物，並指出該含量亦符合安全標準的要求。又認為產品經過一次洗滌後能有效減少甲醛，可安心使用。

ASICS洗濯後拉伸表現較遜 Her own words的耐爆力最低

在洗濯50次後，大部分樣本的延展表現都較洗濯前遜色，以ASICS 女式瑜伽緊身褲的表現差異最大，闊度的延展率較洗濯前大幅減少了約108％。整體而言，lululemon、Too Chill for Yoga、Nike的拉伸彈性表現較好，洗濯前後都有良好的延展力及回復力。

耐磨能力方面，全部樣本表現不俗，在測試後都未有出現磨損、斷紗的情況。全部樣本褲身布料的耐爆表現理想，可抵禦爆破力由約62磅至147磅。不過，以Her own words的耐 爆力最低。

ASICS及Giordano褪色較嚴重

測試亦顯示，全部樣本經50次洗濯後皆出現不同程度的縮水，惟縮水率均小於5％，表現不俗。技術人員亦就樣本洗濯前後的顏色、表面外觀、形狀等的變化作出評分 。Aerie by American Eagle洗濯50次後的外觀跟洗濯前沒有明顯分別，表現優異。ASICS的褲身及Giordano的褲袋褪色情況較嚴重，而H&M褲上的印花則於洗濯後脫落。

Aerie by American Eagle及Giordano有機會染色

測試結果顯示，Aerie by American Eagle分別於洗濯及被人工汗液浸濕後，其褲身的顏色沾染至部分其他纖維。而Giordano被人工汗液浸濕後，其褲袋布料的顏色亦沾染了部分其他纖維。

Giordano生產商表示已立即抽取相關產品送進另一所實驗室進行洗水測試，結果該產品在洗濯1次、3次及5次後的顏色變化仍在可接受範圍內。此外，該公司認為產品的側袋配布雖然在是次測試中耐汗漬（鹼性）色牢度測試中的尼龍沾色表現不太理想，但褲袋的布料在穿着時不會直接接觸皮膚，產品亦沒有尼龍及淺色的部分，所以在正常穿着情況下出現沾色或其他潛在問題的風險極低。