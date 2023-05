有線主播跳開花舞｜兩主播過檔另一電視台存變數　講師：反應過激

有線電視新聞部兩名離職女主播周二(16日)在最後工作天,與另三名女主播在錄影廠內大跳韓國女團「開花舞」留念。據了解,當日離職的兩名女主播原獲一間電視台聘用,惟高層知悉事件後叫停二人聘用合約,因此「過檔」存變數。



有新聞系講師認為,除世代價值判斷轉變,年輕觀眾或覺得問題不大,認為有關電視台反應「過激」、「好harsh(嚴厲)」,相信主要因網上言論及欲警醒現職員工捍衛公司新聞形象,不想再發生同類事件。另一講師則指每個人都有私人生活,但新聞部錄影廠屬於「神聖地方」,不管時代變遷,都應尊重新聞、尊重自己職業,認為應選擇適合場所去做。



有線新聞部主播余茵娜、梁思齊及梁家正周二同日離職,一眾同事送上祝福,亦在主播台、錄影廠內拍照留念。余茵娜、梁思齊與另三名女主播在有標誌的新聞部布景前大跳韓國女團BLACKPINK成員智秀(Jisoo)歌曲《Flower》的「開花舞」留念,並上載至社交平台。

影片近日在網上瘋傳,有「新聞教父」之稱的資深傳媒人黃應士更留言批評「「A true disgrace to the craft of journalism!(對新聞業的真正侮辱!)」,事件引起不少市民對新聞主播形象的討論。

據悉事件引起有線高層不滿,涉事主播急急刪除片段。消息指,余茵娜及梁思齊原已獲另一電視台聘用,惟影片引起廣泛討論後,新東家高層昨晚(18日)叫停二人聘用合約,兩人「過檔」存變數。

中大梁麗娟:有冇需要保護形象到咁地步?

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟表示,以往亦不時討論新聞主播為何不能接廣告或盡量不要上娛樂新聞等話題。她認為今次事件倘是私下影相、拍片,相信問題不大,惟上傳至社交平台予人看見,更於影片中看到新聞機構標誌等,做法則值得斟酌。她稱因世代價值判斷轉變,年輕觀眾或覺問題不大,「有冇需要保護形象到咁地步?」

對於有電視台叫停聘用二人合約,梁麗娟指反應無疑「過激」、「好harsh(嚴厲)」,相信是因網上留言激起其強烈反應,希望可保護公司形象及新聞形象,「唔會怪,佢係想杜絕以後有人咁做,動作好harsh,但想同現職同事講返,叫佢唔好試。」

浸大呂秉權:新聞錄影廠只供報道新聞、報道真相

曾任電視台記者的浸會大學新聞系高級講師呂秉權則認為,新聞錄影廠始終是一個神聖的地方,除了報道新聞、報道真相,不應有其代功能,「莫論世界咩文化點轉變,時代點變遷,做唔係報新聞、唔係發表真相嘅工作都係唔適合,基本原則就是尊重報新聞同尊重職業。」

他表示,每個人有自己的私生活,但作為記者及主播,某程度屬於公眾人物,應故及公眾觀感及其行為會否聯繫到新工作,倘在非錄影廠環境下,考慮到該行為無損新聞專業,「嗰個環境下可case by case。」

江玉歡:辦公場所跳舞不影響工作 不用這麼大反應

立法會議員江玉歡今在Facebook表示,有看過影片,認為要包容和理解年輕人的心態,「如果香港係咁多規條,呢樣唔做得,嗰樣唔做得,搵邊個來香港吖?」她更稱衷心佩服女主播的舞姿,又認為要跳幾分鐘「又跳得咁齊咁好,真係唔簡單」,「我每晚睇YouTube也有學跳,真係好難的。」至於在辦公場所跳舞,她認為如果不影響工作,其實不用這麼大反應。「若我的員工在食飯和放工後肯跳吓,我都會參與喇。」

NOW即日起禁錄影廠內進行非新聞播報活動

另外,有線新聞部及NOW新聞台昨日(18日)分別就事件向員工發信息。當中NOW新聞稱即日起禁止員工在錄影廠內進行任何與新聞播報工作無關的活動,包括同事離職拍照留念等都一律禁止,導演、工程等部門同事如果見到有人進入廠內,進行與播報工作無關的活動,必須立即面斥及着其離開,又強調新聞從業員的專業形象務必守護。

有線新聞及有線財經媒體集團總經理、新聞及資訊總監關慧玲亦向員工發信,稱新聞由編採至報道是專業、嚴肅的工作,希望員工明白新聞部是一個整體,無個人、無組別之分,一言一行代表著「有線新聞」,新聞廠更新聞部的核心,別具象徵意義,應該好好發揮它的功能,將最快、最新、最專業的新聞報道帶給觀眾,而不應該視它為一個嬉笑玩樂的舞台。