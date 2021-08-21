七月十四｜各區神功戲班缺資金停開　街坊會︰演一場戲嘅錢都無

農曆七月，各區街坊福利會、潮汕總會屬會按照傳統，會於球場舉行盂蘭勝會，為街坊拜神積福及上演神功戲、潮汕戲。惟疫情下，神功戲會大部份已取消。

其中長沙灣街坊福利會在保安道遊樂場，為附近居民上演神功戲及拜神祈福超過20年。《香港01》向有關機構查詢今年安排，發言人坦言，由於多個原因，去年起所有祈福活動已取消，「乜嘢原因都有啲啦，疫情又係，資金都係。」發言人指，有街坊會因區內街坊減少捐獻，資金短缺下，近三年來已不能推出新戲。

旺角潮僑盂蘭勝會於上周四，於大角咀詩歌舞街遊樂場，舉辦大型超渡會及潮汕神功戲會。發言人羅女士説，「資金真係好有限，本地戲班老師傅同我哋街坊拍膊頭做義工，先可以完成。」



長沙灣街坊福利會在保安道遊樂場為附近居民上演神功戲及拜神祈福超過20年，近兩年因為資金問題取消。（梁煥敏攝）

今日(21日)為農曆七月十四為盂蘭節正日，一眾善信按傳統到住所附近燒街衣。疫情之下，各區潮汕神功戲會，大部份已經取消。以往曾協辦神功戲人員向《香港01》透露，有街坊會除因疫情，市民不能夠聚集戲棚而取消上戲；部份地區街坊會，因本身資金有限、不少善信減少捐獻，近三年來不能推出新戲，「搭棚上戲好貴，呢幾年上唔到樓叫公公婆婆捐錢，佢哋根本就經營唔到一場戲。」

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長沙灣街坊福利會在保安道遊樂場，為附近居民上演神功戲及拜神祈福超過20年。《香港01》曾向有關機構查詢今年安排，發言人坦言，由於多個原因，由去年起，所有祈福活動已取消，「乜嘢原因都有啲啦，疫情又係，資金都係。」發言人指，即使將來疫情好轉，神功戲亦未必可復辦。

今年僅旺角潮僑盂蘭勝會有舉辦潮汕神功戲會

潮汕總會屬下的各個屬會，只有旺角、深井及西貢三區，會對外推出不同類型的戲種。當中旺角潮僑盂蘭勝會，上周四於大角咀詩歌舞街遊樂場，舉辦大型超渡會及潮汕神功戲會，已為整個屬會最大型節目。

發言人羅女士表示，近年因疫情影響，限聚令下人群不能聚集，潮汕戲班亦難來港做戲，要舉辦活動相當困難。她形容，接近農曆七月才知道只有旺角區能成功辦神功戲及誦經祭典，「真係好難可以做。」資金不足亦令神功戲傳統難以維持，「而家籌錢係好難，我哋好難得有戲班老師傅幫手拍膊頭做戲，好多已經六十幾七十歲，早起又要跳上跳落，都幾吃力。加上街坊唔介意做義工，好艱難之下先可以完成到，我自己都好早去報名去康文署申請，想本着個心做吓功德。」

盂蘭勝會過往是「鬼節」的重頭節目。（資料圖片）

堅持辦神功戲 望疫情盡早結束

羅女士説，由於資金有限，只有限度完成最基本及必須的項目，裝飾、搭棚及其他花費亦較以往減少，神功戲亦由以往的由早到晚多場，減少至晚上才舉行，「我哋上年紀比較迷信，最緊要係師傅誦經超渡，希望冤氣可以減少，疫情快啲走，所以本住個心免費幫手。」他們舉行儀式的詩歌舞街遊樂場，剛巧未被用作流動檢測中心，典禮才可完成。

港府擔心舉辦盂蘭勝會活動構成感染風險，要求大會取消派米活動，亦須跟足防疫措施，會場內所有人全程戴口罩，嚴禁飲食，亦要限制人數。其他各區的活動，則縮減為只在廟宇或指定地方進行拜神儀式，減少人群聚集。