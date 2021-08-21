七月十四｜各區神功戲班缺資金停開　街坊會︰演一場戲嘅錢都無

農曆七月，各區街坊福利會、潮汕總會屬會按照傳統，會於球場舉行盂蘭勝會，為街坊拜神積福及上演神功戲、潮汕戲。惟疫情下，神功戲會大部份已取消。
其中長沙灣街坊福利會在保安道遊樂場，為附近居民上演神功戲及拜神祈福超過20年。《香港01》向有關機構查詢今年安排，發言人坦言，由於多個原因，去年起所有祈福活動已取消，「乜嘢原因都有啲啦，疫情又係，資金都係。」發言人指，有街坊會因區內街坊減少捐獻，資金短缺下，近三年來已不能推出新戲。
旺角潮僑盂蘭勝會於上周四，於大角咀詩歌舞街遊樂場，舉辦大型超渡會及潮汕神功戲會。發言人羅女士説，「資金真係好有限，本地戲班老師傅同我哋街坊拍膊頭做義工，先可以完成。」
今日(21日)為農曆七月十四為盂蘭節正日，一眾善信按傳統到住所附近燒街衣。疫情之下，各區潮汕神功戲會，大部份已經取消。以往曾協辦神功戲人員向《香港01》透露，有街坊會除因疫情，市民不能夠聚集戲棚而取消上戲；部份地區街坊會，因本身資金有限、不少善信減少捐獻，近三年來不能推出新戲，「搭棚上戲好貴，呢幾年上唔到樓叫公公婆婆捐錢，佢哋根本就經營唔到一場戲。」
長沙灣街坊福利會在保安道遊樂場，為附近居民上演神功戲及拜神祈福超過20年。《香港01》曾向有關機構查詢今年安排，發言人坦言，由於多個原因，由去年起，所有祈福活動已取消，「乜嘢原因都有啲啦，疫情又係，資金都係。」發言人指，即使將來疫情好轉，神功戲亦未必可復辦。
今年僅旺角潮僑盂蘭勝會有舉辦潮汕神功戲會
潮汕總會屬下的各個屬會，只有旺角、深井及西貢三區，會對外推出不同類型的戲種。當中旺角潮僑盂蘭勝會，上周四於大角咀詩歌舞街遊樂場，舉辦大型超渡會及潮汕神功戲會，已為整個屬會最大型節目。
發言人羅女士表示，近年因疫情影響，限聚令下人群不能聚集，潮汕戲班亦難來港做戲，要舉辦活動相當困難。她形容，接近農曆七月才知道只有旺角區能成功辦神功戲及誦經祭典，「真係好難可以做。」資金不足亦令神功戲傳統難以維持，「而家籌錢係好難，我哋好難得有戲班老師傅幫手拍膊頭做戲，好多已經六十幾七十歲，早起又要跳上跳落，都幾吃力。加上街坊唔介意做義工，好艱難之下先可以完成到，我自己都好早去報名去康文署申請，想本着個心做吓功德。」
堅持辦神功戲 望疫情盡早結束
羅女士説，由於資金有限，只有限度完成最基本及必須的項目，裝飾、搭棚及其他花費亦較以往減少，神功戲亦由以往的由早到晚多場，減少至晚上才舉行，「我哋上年紀比較迷信，最緊要係師傅誦經超渡，希望冤氣可以減少，疫情快啲走，所以本住個心免費幫手。」他們舉行儀式的詩歌舞街遊樂場，剛巧未被用作流動檢測中心，典禮才可完成。
港府擔心舉辦盂蘭勝會活動構成感染風險，要求大會取消派米活動，亦須跟足防疫措施，會場內所有人全程戴口罩，嚴禁飲食，亦要限制人數。其他各區的活動，則縮減為只在廟宇或指定地方進行拜神儀式，減少人群聚集。