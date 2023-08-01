留港消費｜議員倡設夜市推動經濟　營造氣氛改變港人生活模式

香港以往是不夜城，惟疫情過後，不少商鋪提早關門，酒吧人流未回復暢旺，人們似乎已習慣早早歸家。有議員建議設立具香港特色的夜市，吸引本地人及遊客，有助推動經濟之餘，也可以營造氣氛，「夜晚香港仲有地方玩，會出下街，食完飯又可以去下，改變返個生活模式。」



批發及零售界立法會議員邵家輝今早（1日）在電台節目表示，去泰國旅行，他也會去夜市消費，「都係有嘢食、有嘢買」，相信夜市能成為特色地方，吸引遊客，如香港舉辦類似夜市，也不止能吸引遊客，並會令本地人有更多地方可消遣，帶動本地經濟。

邵續指，參考台灣、內地、韓國的經驗，各地也不會只有一個地方有夜市，認為可以增加多些夜市，且這些夜市要具香港特色。政府在選擇地點時，也要考慮到不能影響周遭居民，「（夜市）可以開夜啲，啲人行來行去，市民唔會有咩反應，咁佢地（到訪夜市者）都會開心啲。」

邵家輝。（廖雁雄攝）

他認為，辦夜市要常設於一地、還是朝桁晚拆，可以再討論，但設夜市最重要是營造氣氛，「夜晚香港仲有地方玩，會出下街，食完飯又可以去下，改變返個生活模式。」，又指「做旺咗個地方，附近鋪頭可能都會開夜啲。」

至於港人多北上消費，邵稱不會用「競爭」去形容，反而視為「互相補足」，認為內地多個新興消費地方有很多吸引之處值得學習，包括內地經營成本較香港低、相對價錢會較低，「我哋自己要檢討，都希望商戶提供多啲特色嘢同優惠。」