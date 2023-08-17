粉嶺高球場覆核案　哥球會求頒暫緩令以保球場現狀　官一周內裁決

政府將於9月收回粉嶺哥爾夫球場32公頃用地，香港哥爾夫球會則入稟申請司法覆核，要求推翻環保署有條件批准球場環評報告的決定。高等法院早前批出司法覆核許可，並臨時暫緩環評決定。案件今(17日)在高等法院處理球會申請暫緩令，哥球會的律師認為，應在司法覆核案正式審理前頒下暫緩令，以保持球場現狀，避免對該處造成破壞，政府的代表卻指署方已承諾不會在涉案地段進行初止工程，認為無必要頒下命令，又強調司法覆核案無法令香港哥爾夫球會保留該些用地。



法官稱會在下周五前書面頒布結果，早前批出的臨時暫緩令繼續。庭上亦透露，司法機構已排期明年5月9日作覆核聆訊。



申請人為香港哥爾夫球會，建議答辯人則是環保署署長，土木工程拓展署則被列作有利害關係方。法官高浩文透露，他不是香港哥爾夫球會的會員。

政府準備收回粉嶺高球場的部份。(詳看下圖)

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球會早前指環保署依賴的環評報告內容錯漏，數據亦有誤，認為不符合《環評條例》的要求，質疑署方未有充分諮詢公眾意見下，漠視球會報告的回應，認為通過環評報告的決定有誤，法亦屬越權，因而要求法庭暫緩環評的決定。

高球場是集體回憶

代表香港哥爾夫球會的資深大律師余若海陳詞時，列舉環評報告多項錯漏，如有逾百年歷史的哥爾夫球場屬文化遺產，是亞洲其一個最佳的哥爾夫球場，又指球場的歷史價值不低於皇后碼頭，屬集體回憶，涉案的建屋計劃自然會對球場有直接影響，但環評報告卻指對其影響屬「未能判斷」。

環保署接納報告屬越權

此外，余指根據於2017年的數字，指球場內有80棵古樹名木，與環評報告的紀錄不一致，認為土拓署製備該環評報告時，違反《研究概要》的規定，環保署署長接納報告屬越權。

覆核是要處理環評報告是否有錯漏

余又指，政府將於本年9月收回球場部份土地，但是次司法覆核案不是要政府把球場續租予香港哥爾夫球會，而是處理環評報告是否有錯漏，又指城規會上月已將擬建屋用地暫時修訂為「未決定用途」地帶，其決定是根據署長批准環評報告。余認為，應在司法覆核案正式審理前，頒下暫緩令，以保持球場現狀，避免對該處造成破壞。

土拓署承認不會展開前期工程

代表政府的資深大律師袁國強強調，政府支持體育發展，同時需解決本港的房屋問題，認為法庭可不用頒暫緩令，土拓署承諾不會在涉案地點展開前期工程為期24個月，或待司法覆核結果。惟球會方仍認為需要有暫緩令，以向城規會顯示相關項目暫時中止。

哥球會無法保留用地

袁又指，即使涉案環評報告被法庭推翻，根據現行機制，政府不需製作新的環評報告。袁亦強調，司法覆核案無法令香港哥爾夫球會保留將收回的用地。

案件編號：HCAL1258/2023

環保署宣布收回部份粉嶺高球場土地的時序。(詳看下圖)

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