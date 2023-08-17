彭定康非裔女婿涉當槍擊案「車手」　遭法院判處罪成

末代港督彭定康（Chris Patten）的非裔女婿被指在槍擊案擔任「車手」，15日在倫敦的法院經過六星期審訊後，被判串謀持有槍枝、企圖引起暴力恐懼罪成，面臨監禁。51 歲的查爾斯（Elton Charles） 與彭定康次女彭麗思 （Laura Patten）結婚，據指彭麗思聽到判決後在庭上落淚。



去年9月6日晚，51歲的查爾斯被指參與了一宗恐嚇案，案中共有4名男子被捕。其48歲同父異母的弟弟聖艾米（Nathaniel St Aimie）被指為主謀，恐嚇對象為倫敦西部格林福德（Greenford）的一家印度餐廳。

51 歲的查爾斯（Elton Charles）為彭定康（Chris Patten）的女婿。

閉路電視顯示，一名蒙面槍手自一輛白色貨車下車，然後向餐廳窗戶發射了一顆子彈。查爾斯在案中被指負責駕車，接載疑犯逃跑。

不過，查爾斯供稱自己有吸大麻習慣，會經聖艾米入貨，事日碰面是為了拿大麻，因此駕尾隨聖艾米，當時聖艾米說「給我2分鐘」之後就跑去餐廳開槍，他堅稱不知道「愚蠢的兄弟」做什麼。

其他3名被告已經認罪，法庭將於9月15日判刑。

英國傳媒指出，查爾斯與彭麗思1992年相識後成為好友，2001年宣布訂婚，翌年結婚。他們目前育有3名子女，介乎12歲至17歲。