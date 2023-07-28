北上消費｜AlipayHK內地交易量按季飆3倍　用於乘深圳地鐵最多

自中港兩地通關後，深圳多個大型商場每逢周日人頭湧湧。AlipayHK今日（28日）公布，今年第二季港人使用AlipayHK在內地交易筆數按季飆升逾3倍，當中最多港人用AlipayHK乘搭深圳地鐵，5月份的交易筆數佔內地所有交易約25%。



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6月周末假日用以內地乘車日均筆數 較平日多兩倍

AlipayHK公布，用戶在內地交易筆數，錄得比上季升逾3倍。交通方面，自通關以來，最多港人在內地使用AlipayHK乘搭深圳地鐵，5月份的交易筆數更佔內地所有交易約25%；而僅6月周末及假日，用戶在內地乘車的日均筆數，較工作日增加兩倍。

內地客在香港使用Alipay按季升85%

至於內地遊客在香港使用支付寶方面，今年第二季的交易筆數，亦錄得較上季升近85%。乘搭交通工具同時亦錄得上升，第二季的交易筆數便較上季升1.6倍。

香港開心購物節後 商戶交易金額較去年同期增兩倍

此外，AlipayHK亦公布，自7月「香港開心購物節」推出至今，本港商戶日均交易金額較去年同期增兩倍。而過去一年本港商戶便有超過3,500萬張優惠，被兩地居民領取使用。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示：「內地赴港自由行20年來，流動支付作為兩地橋樑，令交通更加便利、購物、食飯更加方便，逐漸加強兩地居民的聯繫，雙向往來更加頻密。」

AlipayHK︰可乘坐深圳、廣州、佛山及中山公共交通

AlipayHK提醒，用戶可經App購買高鐵車票、跨境巴士等，亦能以「跨境乘車碼」乘搭大灣區的公共交通工具，包括深圳地鐵及巴士；廣州、佛山和中山的巴士。

至於內地旅客透過支付寶，亦能經「易乘碼」乘搭本港逾九成的交通工具，包括港鐵、九巴、城巴、部份渡輪和綠色小巴，由今個月起再接受電車付款。