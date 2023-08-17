啟德郵輪碼頭｜五千呎「迷你香港市集」開幕　賣港產蝦醬醬油手信

皇家加勒比國際遊輪「海洋光譜號」將會乘載4500名旅客，於本周六（19日）抵港，啟德郵輪碼頭原本約5000呎免稅店區域，近日改設為「迷你香港」手信市集，期望讓旅客買到屬於香港品牌的手信。



市集除售賣一般紀念品，亦有香港本地品牌產品，如鯉魚門紹香園果仁塔、古法鳳凰卷；銀杏館月餅、蝦米酥、九補湯五指毛桃羅漢果、小蝦醬及醬油等，負責人相信海外旅客會對香港本土手信有興趣，「我哋覺得好普通嘢，對佢哋嚟講就好special(特別）。」



香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈表示，首次嘗試闢出五千呎的免稅店區域，並改作市集的新模式，相信外國遊客訪港時會想買購買香港手信，「嚟到香港，當然係想買香港嘅品牌。」

「我哋覺得好普通嘢，對佢哋嚟講好特別」

她表示，手信市集共有20個品牌參與，以中小型企業為多，除有紹香園、太興的食品外，亦有本土品牌的衞生用品、九寶湯、花茶、蜂蜜、小蝦醬及醬油等，「對於本土人嚟講，呢啲嘢其實我哋成日都接觸啦，好似好普通，但喺外國冇㗎嘛，我哋覺得好普通嘢，但係對佢哋嚟講就好special(特別）。」

今日市集陸續上貨，除了有香港本地品牌產品，亦包括海外代理產品，部分品牌及產品包括：

鯉魚門紹香園果仁塔、古法鳳凰卷； 銀杏館月餅、蝦米酥； 九補湯出品五指毛桃羅漢果湯；太興奶茶；香港電車模型； 驅蚊大師驅蚊產品；卓悦；一筆畫 Anthony Wong； Infinity Company椰棗女王；婷恩古傳文化；朱一璋影星品牌洗頭水； Love Skin； 黃道益活絡油、李萬山整腸丸、和興白花油、法國雙飛人藥水；加拿大藥廠代理NMN保健品；台灣水果味果凍；澳洲麥蘆卡蜂蜜；藝術T恤；香燻儀；蠟燭/沉香； Lykka Bottle；男女士健康產品；自動手提行李箱；中藥護膚品石斛精華素



負責人：自行在下船位及出入口宣傳

楊梓呈亦指，希望為香港文創或原創品牌提供一個平台及機會，向旅客宣傳產品，不過，目前文創產品比較少，如明信片等需時審查內容，避免政治色彩濃厚的產品。

楊梓呈表示，主要靠團隊人際網絡尋找品牌商，亦得到許多回應，拆帳方面，目前品牌商只需要提供貨品，不需繳交租金，並且五五分成。而人手方面，她已尋找二十位兼職，其中有修讀旅遊科的大專學生，再加上營運團隊。而市集宣傳方面，會在郵輪乘客下船位置停車場、A區玻璃門入口等放置易拉架及橫額作宣傳。

倡完善交通系統「激活」碼頭

被問及如何令人稱「死場」的郵輪碼頭「復活」，她建議改善交通配套，如安排前往尖沙咀、旺角等區的巴士服務恆常化，便利市民往來啟德郵輪碼頭，她又指，部份遊客會對粵劇有興趣，可以安排接駁巴士前往西九文化區。她亦指，政府可推動海上交通，惟現時水上的士計畫「永遠都漏咗啟德」，建議可以向旅客提供優惠套餐。

另外，她建議善用附近用作隔離設施的方艙空間，例如可以發展成香港文創品牌的集中地：「香港除咗西九，故宮文化博物館之外，其實始終都係做一啲中小型或者一啲叫個人創作嘅，其實喺香港都唔夠集中。」她指需要社會各界及政府配合：「如果話我哋係好努力咁樣做到一件事嘅，發光發亮但係都只係一盞燈。」

有指碼頭商場內指示牌欠清晰，楊梓呈指以同啟德碼頭營運商溝通，會增加指示及重整指示牌，並在地下及停車場的位置增設接待處及指示板，並安排人手解答查詢。