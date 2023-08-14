郵輪碼頭交通｜政府無開發水上接駁交通　議員批漏招：點解冇諗

耗資82億元公帑興建的啟德郵輪碼頭，啟用十年交通配套問題仍未解決，政府急推改善措施，日前兩次接待1,000多人的郵輪，交通情況雖有改善。早前揭示問題、載客約5,000人的大型郵輪「海洋光譜號」周六（19日）再次泊岸，料交通再受考驗。



有議員認為政府「漏招」，與其一味加陸路交通，應發展水上接駁交通，包括加密現時來往啟德、觀塘及北角的渡輪班次，亦可增設渡輪接載旋客到尖沙咀、中環等碼頭，水陸路雙管齊下疏導落船旅客。



▼8月9日 「名勝世界壹號」停泊啟德郵輪碼頭▼



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政府10年前研駁水上的士 現只東至紅磡

郵輪碼頭啟用前，時任商務及經濟發展局局長蘇錦樑曾於2012年回覆立法會議員建議，指會研究水上的士技術、營運等，並考慮是否能提供額外水上運輸服務，連接維港兩岸及郵輪碼頭，並指營運商會探討在附近設立碼頭以配合郵輪運作的可行性。

事隔十多年後，原招標時預設會在啟德碼頭設站的水上的士，過去因疫情只開設紅磡、尖沙咀及中環站點，至今仍未能兌現啟德站承諾。

▼8月11日 「名勝世界壹號」郵輪停泊啟德郵輪碼頭▼



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富裕小輪北角觀塘線有停啟德 現僅限周末停泊

至於在渡輪方面，「水上的士」中標營辦商富裕小輪，則營運來往北角、觀塘及啟德的渡輪，惟自去年8月因疫情調整班次，現時每小時僅一班船，且只有星期六早上9時後以及星期日才會經啟德站，對郵輪碼頭交通幫助形同虛設。

《香港01》致電富裕小輪查詢，有職員稱班次問題需與運輸署溝通，暫未有最新資訊。

觀塘區議員顏汶羽：渡輪都載到100、200人

立法會議員兼觀塘區議員顏汶羽直言政府「漏招」忘記水上交通，「我唔知點解運輸署冇諗！」他稱啟德目前交通配套尤如一個孤島，政府與其增加穿梭巴士、吸引的士等，應多考慮渡輪方式，「渡輪都載到100、200人，一船開過對面已係中環、灣仔同尖沙咀。」

他認為周六將迎接5,000人大型郵輪，若全部用陸路交通或會塞車，「幾百架車由啟德去九龍灣再去新蒲崗，我擔心會塞車。」，並稱水上交通則可避免塞車。

對於長期改善措施，顏汶羽認為應將郵輪碼頭及碼頭內商戶的營運權分開，長遠應發展成一個商場，確保本地有穩定商場客源，才更容易處理交通問題，「唔係等郵輪埋嚟先去諗。」

觀塘區議會主席柯創盛亦認為，政府安排「特事特辦」交通之餘，也應考慮進一步利用海上交通，包括渡輪、水上的士等，更應長遠發展集體運輸系統，例如雲巴。

▼啟德郵輪碼頭▼



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城巴研設特別路線由郵輪碼頭直達尖沙咀

郵輪碼頭交通安排周六是否成功通過「考驗」仍拭目以待。城巴回覆指，一直密切留意郵輪碼頭的旅客需求，除恆常營運的兩條巴士路線22M及22外，會繼續於高峰時段加設特別路線22R，車程10分鐘直達啟德鐵路站。

城巴又說，正積極探討在未來大型郵輪泊港的日子，營運特別路線由郵輪碼頭直達尖沙咀，現正與相關政府部門探討各項細節，計劃本周六安排此特別路線投入運作。

九巴：額外加開班次服務旅客

九巴則稱，每當有郵輪靠泊啟德郵輪碼頭時，5R線都會因應客量需求而加強服務，包括增加班次及安排外勤人員於現場協助疏導乘客。九巴稱，周六郵輪抵港時段會額外加開班次服務旅客，並密切留意客量情況，在適當時段調配資源。

九巴續稱，留意到政府早前公布措施，安排其他免費交通服務供郵輪旅客使用，會與當局商討如何進一步利用九巴服務協助改善碼頭交通配套。

▼8月4日 「海洋光譜號」停泊啟德郵輪碼頭▼

