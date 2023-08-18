猴痘｜累計32宗　75%為7月起確診　政府反駁不應隔離論：不負責任

本港猴痘個案有上升趨勢，政府今日（18日）公布，共錄得32宗猴痘個案，當中75%為今年7月起個案。政府提到，現時會將患者集中隔離，杜絕傳播。就有意見指「防控措施不合比例或並無需要，適得其反」，發言人反駁，「由公共衞生角度看來是不負責任及欠缺理據支持」，重申接種疫苗能有效預防猴痘，亦應避免進行高風險性行為，例如進行不安全性行為、性濫交或與陌生人發生性行為。



（Getty Images）

患者須隔離至傷口癒合及不具傳染性

政府發言人表示，猴痘確診個案患者會集中於公立醫院隔離病房進行隔離，直至身上傷口癒合及不具傳染性，目的是為了杜絕猴痘患者在社區進一步傳播疾病，亦確保公眾免於暴露於猴痘感染的風險。

發言人指出，就有建議指猴痘感染造成的健康危害及傳播風險較低，現時推行防控措施為不合比例或並無需要，這些推論對阻止猴痘感染在本港擴散只會適得其反，「由公共衞生角度看來是不負責任及欠缺理據支持。」

確診個案有上升趨勢 政府籲勿性濫交

發言人補充，世衞建議應以傳播途徑為根基的防護措施處理懷疑或確診猴痘個案，包括檢測、分流、及早發現和在醫療設施進行隔離，其他地方的衞生當局亦有採用相類似以截斷社區傳播鏈為目標的控疫方針。

在醫院進行隔離期間，醫管局一直致力為猴痘確診病人提供全面及有效的治療，包括按個別臨床需要適當處方抗病毒藥物。

政府指出，截至昨日（17日）本港共錄得32宗猴痘個案，當中今年7月起錄得24宗（75%）個案，顯示數字有上升趨勢。政府指出，接種疫苗能有效預防猴痘，市民應避免進行高風險性行為，例如進行不安全性行為、性濫交或與陌生人發生性行為。