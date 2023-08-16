猴痘｜增兩人確診　42歲男曾赴深圳有高風險接觸　累計32人染疫

衞生防護中心今日（16日）公布正調查兩宗猴痘（monkeypox）確診個案，涉及一名21歲有健康良好的男病人及一名42歲的長期病患男病人，兩人都有高風險接觸，當中一人料為本地個案。



衞生防護中心指，暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。翻查資料，香港自去年9月起錄得猴痘個案，累計確診個案達32宗。



衞生防護中心8月16日公布兩名男病人確診猴痘。（資料圖片／Ｇetty Image）

衞生防護中心指，港再增兩名猴痘個案，涉及一名過往健康良好的21歲男病人及一名有長期病患的42歲男病人。

首名個案的21歲男病人自8月13日開始出現局部皮膚潰瘍和淋巴結腫大，於翌日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。病人現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，料為本地個案。他曾接種過一劑的猴痘疫苗。

另一名42歲有長期病患的男病人，沒有接種過疫苗，於上周二（8日）開始出現發燒、發冷、局部皮膚潰瘍和皮疹及淋巴結腫大，同日向私家醫生求診。他其後於8月14日到廣華醫院求診，同日入院接受治療。他現時情況穩定。初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪深圳，而根據病人提供的資料，他於當地逗留期間曾有高風險接觸，料為可能輸入個案。

初步調查顯示，兩人為香港人，中心暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織及內地有關當局。