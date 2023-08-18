女博士涉無牌行醫　被告初不收費後反口　稱讓病人肉赤用心做療程

聲稱有博士銜頭的美容中心女負責人，涉嫌無牌向病人提供自然療法案續審。另一名事主妻子作供，她指其夫患上肝癌，她與夫因為曾在獅子會聽過被告的講座，其夫又不想接受化療，決定找被告一試。她指被告自稱是自然療法醫生，但資格在香港不獲承認。她初時稱可以不收錢為其夫治癌，但使用的磁石、氧氣機等配備，則須自費購買，後來又突提出要收醫療費，稱可藉以讓其丈夫感「肉赤」，並更「俾心機」做療程，她後來發現其夫曾付77萬元治療費。



怕化療辛苦只想服標靶藥

死者徐劍雄的妻子林錦梅供稱，徐於2014年2月確診肝癌，並接受手術，惟同年尾肝癌復發。醫生建議徐接受化療和食標靶藥，並指他大概還有2年壽命。徐聞言認為化療的副作用太辛苦，只想服用標靶藥。林曾問私人醫生，醫生卻稱服藥不夠，倒不如直接將金錢花在環遊世界。

女被告趙淑儀否認無牌行醫。(劉安琪攝)

事主夫婦與被告均為獅子會會員

林稱夫婦二人和被告趙淑儀（63歲)同為獅子會會員，徐過去亦曾聽過被告關於治癌的講座，故他們在案發前已認識被告。及至2015年3月，被告致電徐稱想幫他治癌，更揚言不會收錢，徐聞言決定一試。

被告曾保證半年醫好徐

同年9月15日，林陪同丈夫到能量衡健康顧問公司接受EVA測試後，並帶相關報告前往娉婷中心。被告在中心內為兩人解釋報告，提及她曾患淋巴癌和鼻咽癌，接受自然療法後康復。她又稱是自然療法的醫生，惟其資格不獲香港承認。被告保證在半年內醫好徐，指徐需要接受照紅外線、磁石、氧氣機、「腦區」等治療。

簽署文件列明不保證成功

林續指，他們於9月16日簽署了一份與活化大腦療程有關的文件。文件列明病人不可接受額外手術、化療和藥物，又言簽署人明白「肝癌極難根治，貴公司不能保證康服成功」。

涉事美容院位於銅鑼灣。（資料圖片）

令徐肉赤從而畀心機做療程

林指被告初時未有收取治療費用，但磁石、氧氣機等配備則需要自費購買。及至12月，被告提出要收取治療費用，因為這樣可令徐感「肉赤」，繼而更「俾心機」做療程。徐後來通知林指已付清相關款項，林事後查看銀行紀錄，該筆費用約為77萬元。

徐接受治療情況無改善

同年12月中，徐開始出現水腫，接受治療亦一直沒有改善。林認為情況「有啲唔妥」，便勸徐求醫，但徐拒絕，並堅持接受被告的治療。後來徐的情況惡劣至皮膚出水，林經職員通知被告，職員最後給了她一些藥膏。翌年1月，徐因水腫問題入院，14日後出院，之後繼續到娉婷中心接受治療。

女被告趙淑儀(63歲)，否認於2012年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈娉婷國際有限公司，並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊，而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下，從事內科執業。

案件編號：DCCC320/2022