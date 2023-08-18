雙非男童被遺棄｜社署已按法庭命令交由家人照顧　消息指非其母親

12歲「雙非」男童今年7月21日遭母親遺棄在廣華醫院急症室，引起全城關注。警方早前為男童向少年法庭申請照顧或保護令，案件今日（18日）聆訊。社署回覆查詢時指，社署社工已為男童制定合適的福利計劃，現時男童已按法庭的命令交由家人照顧，社署社工會繼續與有關家庭保持密切聯繫，確保男童獲得適切的照顧。



據了解，男孩並非交回其母親照顧。



雙非男童被遺棄在廣華醫院

12歲「雙非」男童陳泓儒，隨母親來港入住賓館4日後遭被遺棄在廣華醫院，母親即回到深圳生活。男童其後獲社署安排接受臨時住宿照顧服務，署方指會繼續跟進其福利需要。警方早前為男童向少年法庭申請照顧或保護令，案件今日聆訊，社署回覆查詢時指，社署社工已為男童制定合適的福利計劃，現時男童已按法庭的命令交由家人照顧。

社署社工會繼續與有關家庭保持密切聯繫，確保男童獲得適切的照顧。據了解，男童並非交由母親照顧。

母親被控對虐待或忽略所看管兒童

事件遭揭發後，其母親曾表示願回港接回兒子，而其在上月29日從內地來港後被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪名。案件押後至下月11日再訊，以待控方索取法律意見，其間被告獲准以5,000元保釋。