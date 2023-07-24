雙非男童被遺棄｜男童住兒童院參與院舍活動　社署社工會與母聯繫

12歲「雙非」男童陳泓儒上周五（21日）被母親遺棄在廣華醫院，引起全城關注，消息稱其母初步稱願來港接回兒子，惟沒有確實日期。社會福利署今晚（24日）發稿表示正繼續跟進事件，指出警方已與男童母親取得聯絡；男童已按法庭命令，獲安排在社署屯門兒童及青少年院接受住宿照顧，院舍為他提供專業照顧及輔導服務，其健康情況良好，情緒穩定，並參與院舍的團體活動。



社署表示，警方於上周六（22日）日為男童向少年法庭申請照顧或保護令，按法庭命令，他獲安排在社署屯門兒童及青少年院接受住宿照顧。案件延至8月18日繼續聆訊，有待社署社工就男童的情況向法庭提交報告。社署的個案社工亦會與男童母親聯繫，並全面評估男童的情況，為他制定合適的福利建議，以供法庭考慮。男童須繼續根據法院命令於社署屯門兒童及青少年院接受照顧，直至法庭就其福利安排作出裁決。

社署指出，雖然這類遺棄兒童事件在香港非常罕見，但是社工處理每宗個案時，均會以保障兒童的最佳利益為大前提，綜合考慮所有與個案相關的資料和因素，為有關兒童制定合適的福利安排。

消息指，雙非男童周二（18日）隨母由江西乘高鐵來港，並入住油麻地區一間賓館，抵港第4日（21日）與母親到廣華醫院登記，聲稱肚瀉及咳嗽，母親留他獨自在醫院接受治療。據知，母親曾指示兒子，看畢醫生後便告訴護士被母親遺棄。護士得悉後報警求助，警方接手調查。

據了解，男童於2011年在香港出世，持有香港身份證，父母俱為內地人。男童在港出生後就返回內地居住，在港沒有親人或朋友，也沒有住所。男童身體及精神健康均無礙，目前已獲安排接受由社署提供的臨時住宿照顧服務，地區綜合家庭服務中心會繼續跟進其福利需要。