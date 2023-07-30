雙非男童被遺棄｜男童37歲母昨來港被捕　暫控虐兒周一提堂

12歲「雙非」男童陳泓儒本月21日遭母親遺棄在廣華醫院，引起全城關注。據了解，男童的37歲姓陳母親昨晚（29日）乘高鐵入境香港。油尖警區刑事調查隊第五隊經進一步調查後，隨即以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕她。她已被暫控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案件將於明日（31日）在九龍城裁判法院提堂。



男童陳泓儒，年齡12歲，身高1.45米，體重約35公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚，蓄短黑直髮。警方呼籲男童的親人或有資料提供的市民，盡快與任何一間警署聯絡。（警方提供）

警方在案發後成功聯絡陳婦。消息稱，警方調查得知她是內地遊客，來自中國江西，在港沒有住所。她從他人口中聽聞兒子可在香港得到較優良的教育，信以為真，遂於本月18日帶同兒子來港，並在21日將他遺棄於廣華醫院內，同日返回內地。她其後表示願意返回香港，但因要處理簽證問題，需要10日時間。

據悉，陳婦昨午經香港警方及內地公安局合作下，成功取得簽證並乘坐高鐵到香港，至昨晚約10時半抵港。由於她早前已被列入監察名單，故警方在她入境時接獲通知，在高鐵香港西九龍站將她拘捕。

社署早前表示，警方已為男童向少年法庭申請照顧或保護令，按法庭命令，他獲安排在社署屯門兒童及青少年院接受住宿照顧。案件延至8月18日繼續聆訊，有待社署社工就男童的情況向法庭提交報告。社署的個案社工亦會與男童母親聯繫，並全面評估男童的情況，為他制定合適的福利建議，以供法庭考慮。男童須繼續根據法院命令於社署屯門兒童及青少年院接受照顧，直至法庭就其福利安排作出裁決。

消息指，雙非男童本月18日隨母由江西乘高鐵來港，並入住油麻地區一間賓館，抵港第4日（21日）與母親到廣華醫院登記，聲稱肚瀉及咳嗽，母親留他獨自在醫院接受治療。據知，母親曾指示兒子，看畢醫生後便告訴護士被母親遺棄。護士得悉後報警求助，警方接手調查。

據了解，男童於2011年在香港出世，持有香港身份證，父母俱為內地人。男童在港出生後就返回內地居住，在港沒有親人或朋友，也沒有住所。男童身體及精神健康均無礙，目前已獲安排接受由社署提供的臨時住宿照顧服務，地區綜合家庭服務中心會繼續跟進其福利需要。