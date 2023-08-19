輔警結業會操︱港台DJ辛巧琪晉升輔警督察　蕭澤頤：輔警臥虎藏龍

香港輔助警察隊今日（19日）舉行結業會操，警務處處長蕭澤頤在致辭中提到，今期輔警臥虎藏龍，畢業學員入面除了有正職係律師行合伙人外，亦有一位電台DJ。他續指，該名電台 DJ在訪問及拍攝警隊執行職務期間，感受到警隊喺最前線服務市民「心繫社會」一面，所以想親身參與其中，成為輔警，服務市民。



該名「臥虎藏龍」DJ身份揭，據了解，為香港電台主持辛巧琪Binky。翻查資料，她除是解夢師之外，又是音叉治療師、註冊催眠治療師及導師。她在2019年順利完成長達八個月的輔警訓練，成為輔警；並在今年再上一層樓，完成輔警督察訓練。



港台DJ辛巧琪（右一）輔警督察畢業。（警務處提供）

蕭澤頤：一位電台DJ拍攝警隊執行職務後決定成為輔警

警務處處長蕭澤頤在香港輔助警察隊結業會操致辭中提到，今期輔警臥虎藏龍，畢業學員入有一名正職係律師行合伙人，其希望將正職的法律知識帶入輔警工作，令正職同輔警專業做到相輔相承。

另外，畢業學員中亦有一位電台 DJ，因為在訪問同拍攝警隊執行職務期間，感受到警隊喺最前線服務市民「心繫社會」 一面，所以想親身參與其中，成為輔警，服務市民。

▼8月19日 輔助警察隊結業會操▼



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辛巧琪2019年通過長達八個月訓練成為輔警

蕭澤頤口大的「一位電台DJ」，據了解原來是香港電台主持辛巧琪。她畢業於珠海學院新聞及傳播學系，隨後成為香港電台的主持人，至今已有接近十年的經驗，《生活存關愛》、《抗疫快訊》、《議事論事》等等節目主要由她負責。她在2019年經歷長達八個月的輔警訓練，成為輔警。

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不時展示跳鋼管舞 正攻讀西班牙大學教育博士

翻查資料，辛巧琪學歷非常豐富，她攻讀了城市大學媒體文化碩士學位，2021年更成為西班牙的Catholic University of Murcia的教育博士生。此外她稱也是解夢師、音叉治療師、註冊催眠治療師及導師；她又不時展示跳鋼管舞。

她現年33歲的Binky也有出任多項公職，包括：港愛滋病基金會教育委員會委員、醫務衛生局愛滋病信託基金委員會宣傳和公眾教育小組委員、民政事務署中西區地區委員會-堅石分區委員、中西區各界協會青年部副主任等。