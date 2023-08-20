航空業恢復至疫情前約七成　陳茂波：須全速輸入勞工支持運力恢復

香港踏上復常之路，惟人手不足成一大障礙。財政司司長陳茂波今日（20日）於網誌引述機管局預計，本港機場的客運量將於今年年底恢復至疫情前約八成，並於明年全面恢復。他續指，現時除了培訓和招聘本地人員，亦須「全速輸入勞工」，緩解人手不足的限制。

另外，原訂2022年竣工的機場海天中轉大樓，亦快將啟用。陳茂波提到，海天中轉大樓將於短期內啟用，日後經港珠澳大橋前往香港機場轉機的過境乘客，可直達機場禁區前往登機閘口，毋須在香港再辦理出入境手續。



陳茂波今日發表網誌，形容航空業的復蘇勢頭良好，航班航點不斷恢復、乘客數目持續增加，目前香港機場共有約110間航空公司營運來往全球165個目的地的航班，約恢復至疫情前的75%；每日客運量和航班升降量，亦已分別恢復至疫情前的65%和70%。

他引述機管局指，機場的客運量會於今年年底恢復至疫情前約八成，並於明年全面恢復。他續指，總的來說，本港航空業的復蘇進展符合預期。

陳茂波：須全速輸入勞工

不過，陳茂波亦提到，現時最重要是盡快填補航空業的人手缺口，以支持運力全面恢復，除了積極培訓和招聘本地人員，亦須「全速輸入勞工」，緩解人手不足的限制。在之前的運輸業輸入勞工計劃中，他指航空業的第一輪申請，有28間公司獲批，合共2,800多個名額，涵蓋地勤人員、機坪服務員、飛機維修技工等共十個工種，預計外勞最早可在今年10月抵港。

陳茂波（資料圖片／盧翊銘攝）

海天中轉大樓短期內啟用

機場三跑系統將於明年底竣工，陳茂波指，屆時機場可處理的客運量會提升約50%，每年能接待1.2億人次。他又提到，機場的海天中轉大樓將於短期內啟用，屆時經港珠澳大橋前往香港機場轉機的過境乘客，可直達機場禁區前往登機閘口，毋須在香港再辦理出入境手續，相信將吸引更多旅客在計劃行程時選用香港機場。

「海天中轉大樓」模擬圖。（運輸及物流局圖片）

陳茂波又指，會進一步擴展香港機場在內地城市的候機網絡，網點將由現時19個增加至30個。貨運方面，他指處理內地轉口郵件的「中轉郵件中心」將於2025年完工。

另外，機管局正與東莞開拓新的「海空貨物聯運」模式，讓內地出口貨物的相關航空安檢、裝箱、打板及收貨等程序，推前至在東莞完成，然後以水路直接運達香港機場，再轉運到世界各地。陳茂波認為，在更有效率的分工安排下，營運成本可減低約一半，裝卸時間亦可減少三分之一。