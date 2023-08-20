MIRROR演唱會｜業界指臨時安全措施成本增逾兩成　冀政府分擔費用

MIRROR去年其中一場演唱會發生巨型屏幕墜下的意外，康樂及文化事務署擬為轄下場地的舞台工程分為四級，要求最高規格類別的工程，需交由獨立第三方審核。演出業協會主席許冰心指，業界按政府要求做足臨時安全措施之後，成本增加超過兩成，並指從經濟效益而言，加票價是其中一個分擔成本的例子。她希望政府考慮執行上的困難，為業界提供經濟援助。



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政府擬於今年第四季修訂「租用條款」，加強規管舞台安全。演出業協會主席許冰心接受無綫電視節目《講清講楚》訪問表示，目前業界正努力配合政府要求的臨時安全措施，包括提供吊掛承重、物料認證資料，以及聘請專業工程師進行舞台測試和提交機械裝置的安全報告。她說，因為配合措施令舉辦演唱會的成本增加，由於需要更多籌備日子，表演場次可能因而減少。

她說，目前政府「加碼」、即已經尋找專業人士認證之後，仍要找來第三方再認證同行的專業人士，做法有少許矛盾：「如果再喺我哋搭棚嘅時候，再做多次測試，咁樣我哋究竟要幾多日先至可以搭建完成，幾時先可以如期去舉行我哋原定嘅場次呢？」許冰心認為，政府應考慮分擔相關費用，支援業界處理。

演出業界副主席許冰心（中）。（資料圖片 ／梁鵬威攝）

她又指，很多製作人及主辦單位，為了確保舞台效果，普遍會犧牲一些座位，加建鞏固工程，令成本增加，但收入減少，「經濟效益上，加票價係其中一個例子。」許冰心表示，希望政府加強全措施同時，平衡業界生存空間及發展，並且適時地檢討，多聽取多意見，與時並重，「唔係話一刀切，係咁就係咁。」

她又提及，目前加強措施，同時影響外國歌手來港舉行演唱會，他們舉行巡迴演唱，每個地方舞台都一致，較少因為某個地方作出調整，憂慮這些安全措施，長期而言對本港經濟效益亦不理想，「業界呢大半年都有遇到，如果對方係可以溝通到，我哋可以當地解決到啲問題，可以做返嘅話，佢哋願意過來。但如果有啲台，都冇辦法有空間調整嘅話，咁可能佢就會放棄香港，就唔嚟我哋到演出。」

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許冰心指，很多人會來港看演唱會，演唱會是一個非常好的旅遊產品，與現有旅遊景點，如樂園或博物館沒有衝突，反之互相呼應，「日間咪去迪士尼樂園、海洋公園，或者去睇博覽館，但夜晚嘅時候，其實就可以睇演唱會。」她說，演唱會作為旅遊業其中一環，希望政府可以「睇大啲」，除了工程安全，亦著重整體效益，如果行業可以健康發展，再有資源做加固工作，可以更為「向前行」。