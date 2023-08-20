周六港鐵享半價　港18.3萬人次經羅湖、落馬洲北上　通關後新高

近期不少港人北上消費，剛過去的周六（20日）為港鐵今年第五個「半價優惠日」，乘坐東鐵線經羅湖及落馬洲來往中港，不論港人或內地人，都同樣可享半價優惠。翻查入境處數據，昨日經羅湖及落馬洲支線（即港鐵落馬洲站）出境北上的港人，創通關以來的新高，合共18.3萬人次。



▼8月19日 港鐵半價日掀北上潮▼



+ 7

按照最新的港鐵票價調整機制，港鐵依舊要為服務延誤逾31分鐘或以上的事故，撥出金額用作票價優惠，以上年度為例，罰款總數達1.03億元。新機制下，只要罰款每達2,500萬元，港鐵便要提供一天的半價日，按此計算，即今年有四天。不過由於今年上半年的四個半價日，未全部回饋市民，尚有逾2,500萬罰款未用盡，因此昨日再推一日半價日。

據港鐵介紹，乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠，半價優惠包括東鐵線來往羅湖及落馬洲站的過境車程。

新罰則安排。

35.6萬港人北上 逾半經羅湖及落馬洲

根據入境處公布的最新出入境數據，昨日一共52.6萬人次出境，其中羅湖及落馬洲支線的人數佔頭兩位，分別有約12.6萬及12.1萬人次，兩者合共佔出境人次總數的46.8%。在北上的人流當中，有35.6萬人次為港人，當中約18.3萬人次經羅湖及落馬洲支線過關，即佔過半數的出境港人。

入境方面，全日共43.6萬人次到港，當中約25.7萬人次為港人（佔59%），152,260人次為內地訪客（佔34.9％），其他訪客則僅26,772人次（佔6.14%）。在各關口之中，羅湖及落馬洲支線同樣佔最多，分別有9.45萬及9.27萬人次。兩個關口合共18.7萬人次入境，港人佔68.1%，是港人首選；不過對內地客而言，最多人經高鐵站入境，其次才為落馬洲及羅湖。

事實上，在踏入7月暑假後，經羅湖及落馬洲支線出入境的人次都有上升趨勢，不過通關以來的周六，經羅湖出入境的人次，未曾超過20萬人次，昨日為首次破紀錄並達到22萬人次。至於落馬洲支線，8月份的其餘兩個周六，都已突破20萬人次，不過如翻查通關以來的數據，兩個關口的總出入境人次，都已創下通過以來的新高。即使單計港人用羅湖及落馬洲北上，18.3萬人次的數字亦創下通關後新高。