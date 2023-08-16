港鐵半價日｜8.19再推半價一日　3鐵路線逢周日、假日將加強服務

政府與港鐵完成票價調整機制後，引入「特別車費日」（港鐵又稱之為「感謝日」），當日乘客可以半價乘車，以取代原有為期半年的97折優惠。港鐵於上半年已推出四天半價日，不過由於未用盡回饋金額，故將於本周六（19日）再多推一日半價日，乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠，半價優惠包括東鐵線來往羅湖及落馬洲站的過境車程。

另外，港鐵指由8月20日起，會加強將軍澳線、屯馬線及南港島線逢星期日及公眾假期的列車服務。



▼4月8日 港鐵「感謝日」車費半價首日情況▼



+ 16

按照最新的港鐵票價調整機制，港鐵依舊要為服務延誤逾31分鐘或以上的事故，撥出金額用作票價優惠；但假如事故發生於繁忙時間，在新機制下其罰款會更高，每宗事故最高罰款為4,000萬元，以上年度為例，罰款總數達1.03億元。新機制下，只要罰款每達2,500萬元，港鐵便要提供一天的半價日，按此計算，即今年有四天。

新罰則安排。

不過由於過去四個半價日，都未用盡罰款金額，未全部回饋市民，因此於8月19日再推一日半價日，亦即今年第五個半價日。

港鐵表示，七條港鐵線（港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、屯馬線、東鐵線及東涌線）於半價日當天將加密班次，合共增加370班列車。輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛增加載客量。

另外，港鐵由8月20日起，會加強將軍澳線、屯馬線及南港島線逢星期日及公眾假期的列車服務。詳情如下：