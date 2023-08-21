台女星來港旅遊被拒收現金　邵家輝引述官員指無規定商戶須收港幣

本港近年積極推動電子支付，港府於新冠疫情期間，曾多次派發電子消費券。不過支付方式的改變，卻為旅客帶來不便。日前台灣女星謝忻乘坐郵輪來港旅遊，惟登岸後在海港城的食肆大朵快頤後，卻被店家告知不收現金，只收電子支付，幸好獲得內地旅客出手相助才解決問題，否則將險食霸王餐。



批發及零售界立法會議員邵家輝今早（21日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中，引述政府官員指，並無規定商業行為必須收流通貨幣，若買賣雙方同意為可行。他並呼籲商戶維護聲譽，「食肆有小紅書欽點，無論大舖細舖都大排長龍。」優質旅遊服務協會主席黃傑龍亦在相同節目建議，相關商戶可先預備八達通，一旦顧客沒有電子支付，仍收現金並代「嘟」八達通的方式解決。



台灣女星謝埋單才得知餐廳拒收現金︰當時的我害怕極了

台灣女星謝忻在網上平台表示，早前乘坐郵輪來港旅遊，登岸後立即在海港城的Honbo漢堡包店大朵快頤，惟埋單時卻被店家告知不收現金，只收電子支付。但她的信用卡仍留在郵輪的保險箱，而手機上亦沒有支付寶等電子支付平台，形容「當時的我害怕極了。」她最終在一名內地旅客的幫助後，才順利解決問題。

邵家輝引述政府官員指，並無規定商業行為必須收港幣，買賣雙方同意便為可行。主持人問到若買方不同意應如何處理，他則回應指「咁我哋唔好幫襯佢。」他相信涉事餐廳在門外已張貼告示提醒不收現金，又認為電子支付為大勢所趨，但他呼籲業界在過渡期間，以「服務為尊」，盡量協助旅客。

邵家輝籲業界維護聲譽︰食肆有小紅書欽點大排長龍

邵家輝又指，現時香港正全面復常，旅客為經濟的重要環節，認為各界需努力維護聲譽，例如旅客在小紅書唱好或唱衰，將對商戶及所在城市帶來天淵之別的效果，「食肆有小紅書欽點，無論大舖細舖都大排長龍。」

他並認為，經過電子消費券計劃後，加上相關的平台優惠，接受電子支付的商戶已增加，但仍有部份小商戶因手續費拒絕使用，成為推廣電子支付的障礙。但他相信隨著時代發展，終有一日現金將被淘汰。

黃傑龍倡商戶預備八達通解決旅客無電子支付問題

優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，拒收現金或電子支付的相關投訴確實不少，「有時問點解冇現金，有時問點解冇電子支付。」他指，雖然電子支付為發展趨勢，但現時本港仍有少量大集團及小公司仍不收現金。

問到若同類型事件再次發生，應如何解決。他指，當時台灣女星在埋單時，才得知不收現金，在餐廳角度而言，只希望減少行政困難，因此沒需要報警處理。他建議相關商戶可先預備八達通，一旦顧客沒有電子支付，仍收現金並代嘟八達通的方式解決。

愈來愈多商戶因現金成本高轉收電子支付

黃傑龍又指，現時老派商戶、大型酒樓或宴會廳，仍不收信用卡、支票及本票。但他認為，愈來愈多商戶已想清楚，轉收電子支付，因大額現金需要聘請押運員護送，小額現金亦需要員工到銀行存款，惟銀行的分行不斷減少，排隊時間將會愈來愈長，變相成本增加。「現金並非冇成本，成本可能仲高。」

他亦澄清，餐廳為暪稅只收現金，屬都市傳聞，因入貨量與收入之間有跡可尋，反而服務業或可能是其中的考慮因素。他又呼籲港人以平常心對待事件，指該台灣女星「冇小氣成咁」，認為問題可解決。

▼4月16日 派發第一期2023電子消費券▼

