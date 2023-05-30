電子支付｜電子消費券帶動應用　統計處指流動支付使用者增至六成

因應新冠肺炎疫情，港府多次派發電子消費券，在鼓勵市民消費之餘，亦推動電子支付應用。政府統計處今日（30日）出版《主題性住戶統計調查第77號報告書》，指15歲及以上人士，在統計前12個月內曾使用流動支付的百分比，由2020的49.4%上升至2022年的60.2%。



另外，港府過去數年亦推動智慧科技，建設智慧政府。統計處指，在使用電子政府服務方面，10歲及以上人士在統計前12個月內，曾為個人事務而使用一項或多項的網上政府服務的百分比，由2020的70.3%上升至2022年的89.1%。



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去年使用流動支付達60.2% 較2020年增逾一成

政府統計處今日（30日）出版《主題性住戶統計調查第77號報告書》，載列於2022年六月至九月期間進行的主題性住戶統計調查所得，關於資訊科技使用情況和普及程度的主要結果。

因應政府過去兩年因為疫情推出消費券計劃，以推動電子支付的更廣泛應用。政府統計處指15歲及以上人士在統計前12個月內曾使用流動支付的百分比，由2020的49.4%上升至2022年的60.2%。

另外，港府過去數年亦建設「智慧政府」，善用科技推出「智方便」等的應用程式。統計處指，在使用電子政府服務方面，10歲及以上人士在統計前12個月內，曾為個人事務而使用一項或多項的網上政府服務的百分比，由2020的70.3%上升至2022年的89.1%。

96.1%住戶家中有接駁互聯網

統計調查結果亦顯示，在2022年，大部分（96.1%）住戶家中有接駁互聯網。在該些住戶中，智能手機是最普遍用以接駁互聯網的設備（99.9%），其次是個人電腦（78.1%），反映互聯網的使用持續十分普及，當中長者使用互聯網的百分比上升尤其顯著，由2020年的65.9%上升至81.8%。

政府在疫情期間推出安心出行應用程式，要求用智能手機掃描二維碼才可以進入表列場所。智能手機的普及程度亦在此兩年持續增長，滲透率由2020年的92.1%上升至2022年的97.1%，當中65歲及以上人士由2020年只有68.1%擁有智能手機，升至2022年的90.7%。