台女星被拒收現金風波｜漢堡包店：1%客人沒電子支付　員工可代勞

【Honbo/ 現金/電子支付/謝忻/海港城】 台灣女星謝忻早前到港旅遊,其中一站專程到曾入選全球最佳漢堡名單的海港城Honbo用餐,結帳時卻被收銀員拒收現金事件,引發網民討論。Honbo有店員今日(21日)回應表示,不收現金除因顧慮新冠疫情,亦指為環保目的,歐洲多國亦已實行無現金支付,該店有99%食客都有電子支付工具,只有1%食客沒有,如顧客沒有電子支付,也會收現金,只是未必有足夠零錢找換或用信用卡代付款。



有聞風而至的市民特來餐廳「八掛吓」,認為沒現金支付不方便:「譬如你自己去外國旅行,你都會有少少外幣喺身嘛。」有市民表示支付方式需要有彈性,不應「一刀切」,相信不同人有不同付款方式的需要。



Honbo 漢堡包店門外張貼了兩張英文告示,「Electronic payment only」(只收電子支付)及「From November 1st Honbo is accepting electronic payment only!」(Honbo 由11月1日起只接受電子支付)。店員表示,之後會提供中文版本的告示。

▼網民日前湧入Honbo的社交平台,留言不滿拒收現金Honbo



店方可收現金 惟未必夠現錢找贖

Honbo店員表示,如顧客沒有留意告示,只有現金付款,也會接受,不過有時未必有足夠現金找換。例如顧客給1000元現金,但帳單為100元,未必有足夠現金找換。

為何只接受現金,店員解釋因新冠疫情關係,有許多餐廳甚至咖啡店都不接受現金,她亦指使用現金會產生二氧化碳從而加劇全球暖化,而歐洲很多國家例如瑞典、義大利等亦嘗試推行無現金化以達到環保。

她指使用現金或電子支付都是市民個人的選擇,其他餐廳也只接受現金,但不代表他們是錯的,例如某天有客人表示,「我只有信用卡,為餐廳何不接受信用卡」(Why you not accept credit card, I have only credit card. Today, for example. )

99%客人使用電子支付

她指如客人沒有電子支付,餐廳亦用信用卡代為支付,不過每日及每月有99%食客都有電子支付工具,只有1%食客沒有,如有旅客不清楚,都會提醒餐廳的付款方式。她又指,假如有食客連現金也沒有,店方也不會報警或要求食客洗碗作補償,不過可能要求客人留下行李或身分證明文件,待其取得現金後再回餐廳付款。

她強調,餐廳歡迎任何國家旅客來,不過店員的普通話能力有限,只能說一些簡單句子。

有食客因事件發生後 特別來光顧

因知悉餐廳發生拒收台灣女星食客事件,今日自稱特來「八卦吓」的食客孫小姐指,沒現金支付不方便:「譬如你自己去外國旅行,你都會有少少外幣喺身嘛,咁如果佢係台灣嚟到香港,你有啲港幣傍身,我覺得係好正常好合理。」

第一次來餐廳的莫小姐表示,平時消費以電子支付及信用卡方式為主,不過她認為不接受現金支付的做法會對遊客造成不便:「可能對遊客嚟講就會有啲麻煩,因我如果自己去外地,譬如我返內地,我冇個啲app,可能唔知點樣畀錢囉。」

莫小姐(左)認為不接受現金支付的做法會對遊客造成不便,余小姐(右)而同行的余小姐則表示支付方式需要有彈性。(洪芷菁攝)

而同行的余小姐則表示支付方式需要有彈性:「我諗唔好一刀切囉,即係我諗都係要有返啲flexibility,因為唔同嘅人有唔同需要,可能老人家佢唔鍾意,佢都鍾意拎現金,咁始終都即係社會上面都唔同人有唔同需求。」