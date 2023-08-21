台女星被拒收現金風波｜漢堡包店：1%客人沒電子支付　員工可代勞

撰文：洪芷菁
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【Honbo/ 現金/電子支付/謝忻/海港城】 台灣女星謝忻早前到港旅遊，其中一站專程到曾入選全球最佳漢堡名單的海港城Honbo用餐，結帳時卻被收銀員拒收現金事件，引發網民討論。Honbo有店員今日（21日）回應表示，不收現金除因顧慮新冠疫情，亦指為環保目的，歐洲多國亦已實行無現金支付，該店有99%食客都有電子支付工具，只有1%食客沒有，如顧客沒有電子支付，也會收現金，只是未必有足夠零錢找換或用信用卡代付款。

有聞風而至的市民特來餐廳「八掛吓」，認為沒現金支付不方便：「譬如你自己去外國旅行，你都會有少少外幣喺身嘛。」有市民表示支付方式需要有彈性，不應「一刀切」，相信不同人有不同付款方式的需要。

要現金定唔要現金？　台女星與內地客兩極　香港食肆兩難點算好？

Honbo 漢堡包店門外張貼了兩張英文告示，「Electronic payment only」（只收電子支付）及「From November 1st Honbo is accepting electronic payment only!」（Honbo 由11月1日起只接受電子支付）。店員表示，之後會提供中文版本的告示。

Honbo 漢堡包店門外張貼了兩張英文告示，「Electronic payment only」及「From November 1st Honbo is accepting electronic payment only!」

▼網民日前湧入Honbo的社交平台，留言不滿拒收現金Honbo

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店方可收現金　惟未必夠現錢找贖

Honbo店員表示，如顧客沒有留意告示，只有現金付款，也會接受，不過有時未必有足夠現金找換。例如顧客給1000元現金，但帳單為100元，未必有足夠現金找換。

為何只接受現金，店員解釋因新冠疫情關係，有許多餐廳甚至咖啡店都不接受現金，她亦指使用現金會產生二氧化碳從而加劇全球暖化，而歐洲很多國家例如瑞典、義大利等亦嘗試推行無現金化以達到環保。

她指使用現金或電子支付都是市民個人的選擇，其他餐廳也只接受現金，但不代表他們是錯的，例如某天有客人表示，「我只有信用卡，為餐廳何不接受信用卡」（Why you not accept credit card, I have only credit card. Today, for example. ）

99%客人使用電子支付

她指如客人沒有電子支付，餐廳亦用信用卡代為支付，不過每日及每月有99%食客都有電子支付工具，只有1%食客沒有，如有旅客不清楚，都會提醒餐廳的付款方式。她又指，假如有食客連現金也沒有，店方也不會報警或要求食客洗碗作補償，不過可能要求客人留下行李或身分證明文件，待其取得現金後再回餐廳付款。

她強調，餐廳歡迎任何國家旅客來，不過店員的普通話能力有限，只能說一些簡單句子。

有食客因事件發生後　特別來光顧

因知悉餐廳發生拒收台灣女星食客事件，今日自稱特來「八卦吓」的食客孫小姐指，沒現金支付不方便：「譬如你自己去外國旅行，你都會有少少外幣喺身嘛，咁如果佢係台灣嚟到香港，你有啲港幣傍身，我覺得係好正常好合理。」

第一次來餐廳的莫小姐表示，平時消費以電子支付及信用卡方式為主，不過她認為不接受現金支付的做法會對遊客造成不便：「可能對遊客嚟講就會有啲麻煩，因我如果自己去外地，譬如我返內地，我冇個啲app，可能唔知點樣畀錢囉。」

莫小姐（左）認為不接受現金支付的做法會對遊客造成不便，余小姐（右）而同行的余小姐則表示支付方式需要有彈性。（洪芷菁攝）

而同行的余小姐則表示支付方式需要有彈性：「我諗唔好一刀切囉，即係我諗都係要有返啲flexibility，因為唔同嘅人有唔同需要，可能老人家佢唔鍾意，佢都鍾意拎現金，咁始終都即係社會上面都唔同人有唔同需求。」

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