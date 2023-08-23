杭州亞運｜兩港男開茶餐廳凍飲不需加$2　冀亞運帶動一至三成生意

在香港千里之外的杭州，也有一間地道港式茶餐廳。港人許仲倫(Warren)放棄在香港上市公司職位，2007年抓緊國家發展機遇前往上海打拼並輾轉到杭州發展，現時在一間科技公司任職，同時亦是杭州港式茶餐廳「雪山冰室」的創辦人之一，是經常往返香港及內地各城市的「斜槓青年」。



許表示，港式茶記在杭州受歡迎，尤其即製即蒸的點心類食品最受追棒，笑言內地餐廳無「凍飲加兩蚊」文化。他指亞運將至，希望能帶動10%至30%生意，亦鼓勵有志來內地發展的香港青年應持輕鬆及開放心態，體驗不同生活經歷。



「雪山冰室」另一名合夥人陳秉棋(Key)，家人在香港開茶餐廳，他與杭州太太相識於杭州、結緣在香港，最終發展出一段「港杭之戀」，因夫婦均愛吃茶記，故決定在杭州發展。



兩三年間在軟件園區開兩間港式茶餐廳

位於杭州北部軟件園區，有一間港式茶餐廳，收銀的招財貓、茶色的磨砂茶杯、紅邊餐碟，無一不是熟悉的茶記味道。「雪山冰室」杭州首間店在疫情期間的2021年開始營業，短短兩三年間已在北部軟件園區開設第二間分店。

「雪山冰室」由兩名土生土長的港人創立，當中主要負責市場策略的港人許仲倫表示，與拍檔陳秉棋因不同原因在杭州發展，二人在香港長大，都喜歡茶餐廳美食，「我哋可以每日都食茶餐廳，可以唔停咁食」，在杭州合作開茶記的想法一拍即合。

許仲倫曾在澳洲留學，回到香港一邊在上市公司工作，另一邊讀本地大學碩士課程，至2007年瞄準內地經濟轉型的契機，前往上海從事房地產資產管理，之後在2013年加入阿里巴巴集團，並遷至公司總部所在地杭州。

中港兩地文化有差異吃過不少苦頭

作為較早期往內地發展的港人之一，許仲倫笑言一直都在做「開荒牛」，當時眼見多國基金均引資到上海，港人在管理範疇的技術、經驗及語言均有優勢，故相當吃香。

他指初時因中港兩地文化差異吃過不少苦頭，例如港人更講求細節流程、對流程的掌控及對邏輯的執着等，與內地團隊存在差異，但當港人將經驗帶到內地後，近年內地團隊有明顯有提升。

現時在一間科技公司任職的他，仍不忘創業初心，伙拍陳秉棋開設茶餐廳事業，不時會往返中港兩地的「斜槓青年」。許表示，杭州對港式茶記受歡迎程度雖未及上海北京，但正因接受度不是最高，才有發展空間。

嚴格把控店面大小製造更多溫暖感

許稱，杭州人最喜歡茶記一些即製點心類食物，「市場上有好多預制（食物），但我哋特別請廣東師傅嚟整，熱辣辣同新鮮，好似叉燒酥、紅米腸等等，唔係淨係寫個『香港』字係度。」

要成功必須把控細節，許仲倫稱內地茶餐廳均十分寬倘，但他們卻嚴格把控店面大小，希望提供更多溫暖感。他又說只有少部份食物按杭州口味作出調整，而杭州飲食文化差異，目前仍未能做到早餐，又笑稱茶記特有的「凍飲加兩蚊」在杭州不存在。

另一合夥人與杭州太太愛吃港式茶記 決定開舖

另一名合夥人陳秉棋，與杭州太太石之琦(Chris)一同負責茶記營運。他表示，八、九年前在杭州與太太相識，太太兩年後到中大讀碩士，便向太太展開追求，今年結婚定居在杭州。他指媽媽亦是杭州人，有感杭州姑娘家庭觀念重，願意與家人共同為事業打拼。

陳表示，受在港經驗茶餐廳的家人啟發，加上愛吃茶餐廳食物，「同太太每次返香港都鍾意食茶餐廳，但係杭州無搵到好嘅茶記，所以相自己開。」

杭州亞運會9月將在有「大蓮花」之稱的杭州奧體中心體育場掀開序幕。（何瑞芬攝）

隨國家發展迅速，香港青年北上是否仍存優勢？許仲倫認為，港人優勢一直存在，包括語言優勢及對外國文化接受及接觸程度，建議有志來內地發展的香港青年應持輕鬆及開放心態，體驗不同生活經歷。

一個月後便是杭州亞運，許期望可為餐廳帶來10%至30%的生意增長，也已做好電子支付準備等。他希望可在杭州開設5間直營餐廳，並在浙江省開設加盟店模式，之後希望回到上海等一線城市開設一些單品店。