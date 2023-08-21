兩人食角螺後疑中神經性貝類毒素　購自鴨脷洲街市「榮興鮮魚」

衞生防護中心今日（21日）公布一宗懷疑神經性貝類毒素中毒的個案，兩人昨日在在家中一同食用蒸角螺後，在約數分鐘至三小時後出現舌頭刺痛、嘔吐和腹瀉。兩名病人同日到將軍澳醫院求醫，無需入院。



初步調查顯示，有關角螺購自鴨脷洲街市「榮興鮮魚」的海鮮檔。衞生防護中心及食物環境衞生署的調查仍繼續進行。



初步調查顯示，懷疑神經性貝類毒素中毒的角螺購自鴨脷洲街市「榮興鮮魚」的海鮮檔。 (資料圖片)

兩人吃蒸角螺後舌頭刺痛、嘔吐和腹瀉

衞生署衞生防護中心今日（21日）正調查一宗懷疑神經性貝類毒素中毒的個案，涉及兩名病人。個案分別涉及一名42歲的女子及一名45歲的男子，他們昨日（20日）下午在家中一同食用蒸角螺後，在約數分鐘至三小時後出現舌頭刺痛、嘔吐和腹瀉。兩名病人同日到將軍澳醫院求醫，無須入院，兩人情況一直穩定。

初步調查顯示，有關角螺購自鴨脷洲街市「榮興鮮魚」的海鮮檔。衞生防護中心及食物環境衞生署的調查仍繼續進行。

神經性貝類毒素存於雙貝類體內 烹煮不能消除毒素

衞生防護中心發言人解釋，神經性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。神經性貝類中毒症狀包括嘴唇、口腔和舌頭刺痛及腸胃不適如腹瀉和嘔吐，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。

發言人提醒，市民如出現神經性貝類中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。