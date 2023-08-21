女博士涉無牌行醫　病人停甲狀腺藥指數超標36倍　被告解釋是假象

聲稱有博士銜頭的美容中心女負責人，涉嫌無牌向病人提供自然療法案今（21）在區院續審。曾患血癌的女事主出庭作供，她稱因患濕疹向被告求助，被告卻稱須由治癌入手，否則不會醫她，又斷言能在半年內治好她。女事主接受被告治療期間，被告叫她停服甲狀腺藥，導致其甲狀腺指數超標約36倍，醫生更警告她若停藥十分危險，會導致心臟衰竭或昏迷。但她仍想嘗試被告療程，並把覆診的事告知被告，被告得悉後稱該指數是「假象」，之後便會回復正常，又指女事主在醫生警告下仍願簽紙確認停藥，十分「叻女」。



參加美容健康講座認識被告

女事主鍾少琼（音譯）供稱，她於1996年患上血癌，2001年進行骨髓移植手術，須服甲狀腺藥和抗排斥藥，2005年復發並開始服用標靶藥物。及至2012年，鍾因突然出現的濕疹問題感十分痛苦，她獲轉介至皮膚科，但病情未有改善。2013年11月，鍾的舊同事自稱在接受被告趙淑儀(63歲)的治療，認為效果不錯，便邀請鍾參加被告的美容健康講座，並介紹兩人認識。

女被告趙淑儀否認無牌行醫。(劉安琪攝)

若只治濕疹就不醫

同月19日，鍾在被告女兒Joyce 帶領下前往一家公司進行EAV測試，取得相關報告後，再到娉婷公司見被告。被告稱鍾的報告其濕疹是長期服用標靶藥所致，故治療須先治癌入手，若鍾只想請她醫治濕疹就「唔醫啦」。被告又提及她的學歷，和以往用自然療法醫好其淋巴癌的經歷，又舉出多位接受其治療後痊愈的病例，更稱與血癌相關的病較容易醫治。

覺抑鬱決定接受被告治療

鍾聞言有些猶豫，未即時購買療程。鍾其後在被告邀請下參與了多次病人交流會，見到數名聲稱獲被告醫好的病人。數月後，鍾有抑鬱傾向，感覺越來越辛苦，終決定接受被告治療。

認為被告是唯一希望

被告再見鍾時斷言半年內一定能醫好鍾，更在鍾兩度質疑下，承諾鍾若在半年內未康復，將免費為其治療。鍾稱她當時已沒有其他辦法，被告是「唯一嘅希望」，終決定接受治療。

被告稱不停甲狀腺藥可能患皮膚癌

鍾其後於4月30日首次接受治療，包括「腦區」、磁石和吸氧等。及至同年6月，被告要求鍾停服甲狀腺藥，指不停服會使其皮膚繼續潰爛，甚至有可能患上皮膚癌。

女事主鍾少琼稱聽被告趙淑儀指示停服甲狀腺藥數月，到醫院覆診時其甲狀腺指數超標36倍。

停藥後甲狀腺指數超標36倍

鍾依從停藥，直到8月到瑪麗醫院接受檢查，顯示其甲狀腺刺激激素指數為180，高出正常指數約36倍。鍾感到十分害怕，向醫生透露她因接受自然療法而停藥。醫生警告她停藥十分危險，隨時會引致心臟衰竭而昏迷。惟鍾仍想一試，在醫生要求下簽紙確認院方已向其作出警告，鍾須自行承擔停藥後果。

被告聲稱已治好鍾的甲狀腺

鍾簽紙後仍感十分害怕，上網尋找關於停藥危險的資料，再帶這些資料去見被告。被告聽罷讚鍾簽紙停藥的行為屬「叻女」，聲稱她已醫好鍾的甲狀腺，瑪麗醫院的報告是「假象」，日後報告便會回復正常。

女被告趙淑儀(63歲)，否認於2012年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈娉婷國際有限公司，並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊，而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下，從事內科執業。

案件編號：DCCC320/2022