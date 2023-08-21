新學年新聘教師國安法測試須及格　具備能力培養學生正確國家觀念

教育局向全港學校發通告，就學校聘任教學及非教學人員須注意的事項，其中包括由2023/24學年起，所有學校新聘請教師均須在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，如學校擬聘用已離開教育行業一年或以上的教師，亦必須向教育局申報其刑事定罪紀錄。



通告也列明聘用程序，指學校在考慮應徵者的學歷、專長、工作經驗、教學熱誠及是否已通過《基本法及香港國安法》測試外，亦需考慮其在培育學生成為德才兼備、愛國愛家及具國際視野等方面的能力。



教育局向全港學校發通告，就學校聘任教學及非教學人員須注意的事項。（資料圖片）

已離開教育行業逾一年教師須申報刑事定罪紀錄

教育局今日（21日）向全港學校發通告，提醒學校在聘任教學及非教學人員須注意的事項。通告件提到，當局除了透過教師註冊制度把關，也持續實施多項措施，提升教師質素及加強其專業操守，包括自2021/22學年開始，所有註冊教師每三年須進行一次刑事紀錄查核，以及2022年底公布的《教師專業操守指引》清晰說明教師應有的專業操守及行為規範。

此外，由2023/24學年起，所有公營學校、直接資助計劃學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園的新聘教師，包括新入職教師及轉校教師均須在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。同時，由2023/24學年起，學校如擬聘用已離開教育行業一年或以上的教師，須向教育局申報其刑事定罪紀錄。

促學校聘任時要考應徵者培育學生愛國愛家能力

通告也列明聘用程序，指學校除了要考慮應徵者的學歷、專長、工作經驗、教學熱誠及是否已通過《基本法及香港國安法》測試外，亦需考慮其在培育學生成為德才兼備、愛國愛家及具國際視野等方面的能力，例如教師是否能夠正確理解國家憲法、基本法和國家安全法，且自覺維護國家安全、社會秩序及公眾利益，履行社會責任和公民義務，積極支持及推廣國民教育，培養學生正確的國家觀念。

學校在聘用教員時，亦須仔細查閱應徵者的教師註冊證和其他資歷文件的正本，並將教師的檢定教員證明書副本，以及《基本法及香港國安法》測試的成績副本存檔，以備查核。

教育局向全港學校發信，提醒學校聘用教師時要考慮其在培育學生成為德才兼備、愛國愛家及具國際視野等方面的能力。（羅君豪攝/資料圖片）

新安排：學年完結時需收回准用教員許可證副本

教育局在通告中也提醒學校，在聘用期間，若得悉教師涉嫌干犯嚴重罪行或失德行為，學校必須立刻向教育局呈報，以供局方考慮採取跟進行動，包括但不限於審視有關教師的教師註冊資格。

如學校停止僱用准用教員，則須在電子化服務入門網站更新其聘用記錄，或以書面通知教育局教師註冊小組有關已離任的准用教員資料。此外，由2023/24學年開始，學校必須學年完結前收回其准用教員許可證副本，並與正本一同交回教育局教師註冊小組。若學校未能如期交回文件，教育局會向學校了解情況，並有可能採取跟進行動。