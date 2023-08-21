盛康園院舍沉降　182名院友分批遷往樟木頭　社署撥資源安排專車

位於何文田常盛街的香港耀能協會盛康園，大樓西南端的地基出現局部下沉現象，社署今日(21日)表示，與耀能協會在聽取建築署意見、經磋商及敲定安排細節後，計劃於8月29日起分批安排盛康園的182名院舍住客，暫時遷往西貢伸手助人協會樟木頭長者度假中心，以免維修工程產生的塵埃和噪音對院友、員工、探訪者等帶來影響和不便，並騰出大樓讓建築署作詳細勘察及跟進工程。



社署又指，會全力協助暫遷的安排，包括提供額外資源予相關機構，在中心增添適當設備，確保服務使用者能在安全環境繼續接受住宿照顧及日間訓練服務，並讓協會為接受日間訓練的學員及前往探訪的家屬，安排專車往返度假中心。



社署指，建築署的監測數據顯示，位於九龍何文田常盛街51號大樓的盛康園，其大樓西南端的地基出現局部下沉現象。建築署已在大樓的地基範圍進行初期的灌漿工程，有關工程有效緩減地基下沉的現象。

經評估後，建築署確定目前大樓結構安全，並將在大樓內進行持續的監察、評估及進一步的詳細勘察，以了解建築物的地基局部下沉的原因，並會按其後所得的結果制訂具體維修方案。

社署續指，與耀能協會在聽取建築署的意見，經磋商及敲定安排細節後，計劃於8月29日起分批安排盛康園的院舍住客暫時遷往西貢伸手助人協會樟木頭長者度假中心，以免有關工程產生的塵埃和噪音對院舍住客、員工、探訪者等帶來影響和不便，並騰出大樓讓建築署作詳細勘察及跟進工程。

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盛康園目前為182名殘疾人士同時提供住宿照顧及日間訓練服務，另有40名殘疾人士只接受日間訓練服務。社署指，暫遷安排預計須持續一段時間，而協會今日已為家屬舉行簡介會，詳細講解有關安排。

社署表示，會全力協助暫遷的安排，包括提供額外資源予相關機構。度假中心的場地已配備無障礙設施，而社署及協會與度假中心協調後，正增添適當的設備，確保服務使用者能在安全的環境繼續接受住宿照顧及日間訓練服務。同時，社署會提供額外資源，讓協會為接受日間訓練的學員及前往探訪的家屬，安排專車往返度假中心。

社署稱，與建築署會就後續發展及相應的安排與協會保持緊密溝通，並適時向家屬發放最新資訊。