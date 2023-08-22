西九｜香港故宮吳志華稱有信心解決財政問題　開拓文創產品增收入

西九文化區管理局董事局主席唐英年日前透露，內部大力緊縮開支，「把刀血流成河」。香港故宮文化博物館館長吳志華於北京接受訪問表示，有信心解決財政問題，並指現時非常樂觀，繼續「向前看」。他說，博物館非短期工作，往後發展必須確保財政可持續，早前宣布調整票價就是其中之一。



他又透露，今年之內會與北京故宮博物院合作，舉行學術研討會，推動國際交流，希望可以吸納海外觀眾；日後亦會繼續開拓文創產品及尋找機構贊助，增加收入博物館的收入來源。



記者陳葆琳北京報道



(陳葆琳攝)

香港故宮文化博物館9月27日起調整入場門票價格，成人標準門票將由港幣50元上調至60元正，半價特惠門票為港幣30元。被問及會否再調整票價，他指，票價參考了世界其他國家博物館，提及內地部份專題展覽門票收費為100元，香港故宮亦會定期檢討票價。

故宮文化博物館成立之初，吳志華曾表示目標是以香港作平台，「讓故宮文化在國際上面做得更好」，但博物館至今開幕逾一年，國際旅客只佔一成客量。吳志華解釋，疫情復常後距今只有8個月時間，目前仍需待旅遊業恢復，但最近發現近月海外觀眾數量增加，日後會繼續用「小心踏實」的方法，拓展海外觀眾數目。

他又指，博物館亦會與文化、體育旅遊局合作，提升博物館配套，在海外加強宣傳。他表示，相信故宮文化博物館會成為香港發展文化旅遊的重要地方。吳志華又透露，香港故宮、北京故宮及中國研究院會於今年之內舉行一個關於文物保護的學術研討會。

吳志華稱，故宮文化博物館禮品店自7月開幕之後，「很多人去看、收入不錯」，所以售賣文創產品是開拓收入很重要的一環。此外，他稱博物館會繼續尋找機構贊助及支持，而一個城市的文化藝術發展不能單靠政府支持，亦須靠社會及團體支持，過去有機構贊助幾十萬至百萬不等，會繼續做好這方面的工作。

故宮博物院常務副院長婁瑋接受訪問指，文物外交是北京故宮發展之中十分重要的一步，提及北京故宮將於明年與凡爾賽宮「凡爾賽宮與紫禁城」展覽，未來會與香港故宮在展覽方面「聯動」，「在外國可能有吸引來的好的展品在北京展出之後，可能去香港開展。他們那邊有好的題目，可能我們也會到香港參考看。」