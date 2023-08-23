粉嶺高球場｜9.1開放寵物公園及步行徑　9.11再借哥球會辦國際賽

粉嶺高球場約32公頃土地，9月1日起會被政府收回，未來有9公頃土地擬建公營房屋，惟目前正面臨哥爾夫球會司法覆核挑戰環評報告。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，康文署於9月1日接收土地後，最快同日下午可以開放寵物公園及步行徑，公眾可以入場使用。

至於哥球會早前指需要借土地辦大型國際賽事，楊潤雄確認土地會於9月11日起借出予哥球會，為期兩個月，即上述設施開放公眾使用10日後，便要暫時關閉。



楊潤雄表示，粉嶺高球場位於粉錦公路以東約32公頃土地，會於9月1日復歸政府，並歸於康文署管理。他指，當日下午3時起，康文署會開放相關土地上的寵物公園及步行徑，公眾可免費入場使用。他補充指，寵物公園開放時間暫定上午7時至下午5時，而步行徑則會開放至晚上9時。

楊潤雄又說，政府早前曾表明會開放足球場予公使用，但視察後發現球場「頗為破損」，康文署收回土地後會先復修，待完成維修工程後才能開放。

香港哥球會早前表明，有需要借被收回的土地，以順利舉未來至少兩場大型國際賽事。楊潤雄表示，經初步商討後，暫定9月11日起向哥球會借出土地，為期兩個月。他指，屆時寵物公園及步行徑都會暫停開放予公眾。

至於現時在該幅土地上的停車場，當局亦打算24小時開放予公眾使用，詳情由康文署稍後交代。