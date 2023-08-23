保險經紀涉強姦女傭　生日為名向事主索吻被拒　圖性交生理未反應

中年保險經紀涉深夜時分潛入印尼女傭的房間，聲稱生日向對方索吻，遭拒後仍強吻並企圖強姦女傭，惟男方生理未有反應，最後未能完事。十多天後，經紀涉在凌晨時分再到女傭房間，並稱：「想要你（I want you)。」雖然女傭夾緊雙腿，最後仍遭強姦。女傭事後報警，經紀被捕後否認強姦女傭。他否認1項強姦和1項企圖強姦罪，案件今（23日）在高等法院開審。女事主供稱，她睡夢中覺腳趾被弄濕，似被人舔，醒來驚見僱主在床。



被告周家瑋，45歲，報稱保險從業員。被控於2021年7月28日企圖強姦X，以及於同年8月10日強㚣X，女事主X案發時40歲。

被告周家瑋否認強姦印傭X，在高等法院接受審訊。（資料圖片）

性交不遂最後磨擦私處

控方開案陳詞指，2021年7月28日凌晨3時許，X在床上睡覺時，被告走到她的床尾，著她安靜，他又稱生日，想向X索吻，X拒絕，但被告仍吻向她，X不斷掙扎並著被告停止，被告稱：「想要你」(I want you)，又問X是否要錢，隨即脫去X的衣物，先用手指接觸X的私處，繼而嘗試性交，但因未有勃起而未能成事。被告繼而以下體磨擦X的私處後離開。

翌日向事主稱已準備好

被告翌日向X稱，前一晚因受酒精影響而「未能成事」，他現已「準備好」，但遭X拒絕，X並錄下二人的對話。

X合緊雙腿仍被強姦

同年8月10日凌晨2時許，X睡覺時感到有人摸她的腳，她睜開眼發現被告在其床邊。被告當時有酒氣，再稱：「想要你。」又摸她的胸。被告繼而脫去雙方的衣服，X夾緊雙腿，但遭被告擘開，並在沒有使用安全套下強姦X。被告性侵X後發現有血跡，並問X是否來經，X則用紙巾清潔私處。

事主內褲發現兩人的DNA混合物

X早上即透過訊息把事件告知友人。友人著她求助，X最終報警。X報警後曾和被告妻子對話，並錄下對話。被告同年8月12日被捕，警誡下否認強姦X。此外，警方檢獲X的內褲時，驗出被告X和DNA的混合物。

X覺腳趾被弄濕而驚醒

X今在屏風後作供，透露被告和妻子育有三名子女，她以「先生」稱呼被告，又指平日兩人對話不多。她講及2020年7月28日凌晨時睡覺時，覺右腳的腳趾被弄濕，感到有人在舔她。她睜開眼發現被告感到驚訝，取出手機準備拍攝，但遭被告阻止。

案件編號：HCCC35/2023