上半年716宗虐兒案升三成　警方增四成人手處理　籲旁觀者早介入

政府正就「強制舉報虐待兒童機制」進行立法工作，今年上半年有716宗虐兒案，較去年同期升三成，主要涉及身體傷害及性侵犯，犯案者會在交友平台及網上遊戲接觸兒童，發展「情侶關係」，誘騙發放裸照，要脅非法性交。



警方預視，「強制舉報」立法後舉報會增加，將於年底在各總區增加三至四成人手，刑事支援科高級警司江永祥提醒家長多留意子女行為，兒童不應向外發放裸照，市民作為旁觀者應及早介入。



今年上半年有716宗虐兒案，較去年同期升三成，刑事支援科高級警司江永祥（中）籲市民作為旁觀者應及早介入，協助舉報。（盧翊銘攝）

警方今年上半接錄得716宗虐兒案件，較去年同期554宗升近三成，當中身體傷害有359宗升25.5%，性侵犯有357宗升33.2%，舉報人中有超過四成半為教師及社工。身體傷害中有八成即294宗涉及虐待或忽略，有七成半犯案者為家庭成員；性侵犯有近七成即246宗為非禮案，有七成半是熟人所為。

家長控訴9歲女被網友騙發裸照 遭非禮及非法性交

警方過去接獲年紀最少受害者為9歲女童，家人指控女兒的網友涉嫌非禮及非法性交，更在家中電腦發現網友誘騙女兒發放裸照。今年上半年，有13歲男童在網上認識一名20餘歲男網友，發展成「情侶關係」，被要求發放裸照及遭性侵；亦有一名12歲女童被18歲男子騷擾，要脅到校「找麻煩」，朋友得悉後建議報警。

各總區虐兒案件調查組增1名警長及3名警員

就政府擬立法強制舉報虐兒，警方將會在2023年年底前，在每個總區虐兒案件調查組，各增加1名警長及3名警員，即增加三至四成的人手，以應對可能增加的虐兒舉報。警方2020年7月成立的「易受傷害證人支援隊」，過去一年為小朋友與有特殊需要人士錄取超過1700次的會面證供，亦將會擴充至230人。

至於去年與律政司成立的「保護易受傷害證人及兒童專責小組」，已處理超過40宗案件，明年初會增設額外的家居錄影室，支援與小朋友取錄影口供工作。警方保護兒童計劃2023會進行7個主要項目，當中包括下月的「虛擬跑挑戰賽」、元宇宙展館、與公益金合辦便服行日等。

警方保護兒童計劃2023會進行7個主要項目。（警方提供圖片）

「兒童網上分享裸照，同現實世界赤裸裸無分別」

刑事支援科高級警司江永祥表示，上半年舉報數字升幅主要因為去年疫情基數細，疫情後兒童與外界接觸增加，加上近年發生多宗觸目的虐兒案，市民更有舉報意識，他估計「強制舉報」立法後案件會增多，警方必定逐一跟進。

他又指，自己作為家長，明白難以避免子女接觸網上遊戲，但不少「唔止遊戲咁簡單」，陌生人會透過聊天功能接觸受害人，「好快就問佢拎電話」，家長應多留意，他又指出，「兒童喺網上分享裸照，無考慮到外洩風險，其實同現實世界赤裸裸無分別」；市民如發現鄰居打仔，作為旁觀者可及早介入。

政府正就「強制舉報虐待兒童機制」進行立法工作。（資料圖片）

談重返警方記者室 江永祥：刑偵工作得心應手

另外，在反修例期間經常亮相「4點鐘記者會」講解警方行動及澄清謠言的江永祥，在調離公共關係科（現升格公共關係部）後，近年鮮有在鏡頭前露面，被問到再次重返警方記者室參與記者會的感受時，他表示，「我都係專業警務人員，喺公共關係科前都係刑偵人員，依家去返刑事支援科，叫做返以前自己相熟嘅工作，反而以前同大家見面，我稱之為係非一般工作，依家做返入學堂出嚟相識嘅工作得心應手啲啦」，他強調現時都有做公共關係工作，與各持份者緊密溝通，進行防罪滅罪工作。