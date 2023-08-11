掌摑男童回教中心非註冊學校　學者倡查導師暴力或虐兒犯罪紀錄

13歲巴基斯坦裔回教男童被宗教學教的老師體罰，多番掌摑致左眼視網膜脫落，事件再次引起去會對虐童的關注，教育局指學校提供的教育純屬宗教性質，豁免註冊和受條例管限。



宗教學者孔德維接受《香港01》訪問時指，大部份在港的穆斯林為遜尼派教徒，其生活與本港其他宗教信仰者相若，故不應因今次事件，便將體罰學重視為回教的文化，亦不應污名化該穆斯林群體，建議政府限制有潛在問題的人管教孩童，包括將性罪行定罪紀錄，擴展至暴力或虐兒相關，並要求宗教活動的導師和宗教老師，均要事先索取相關紀錄，才可「執教鞭」，並教育公眾舉報的重要性，以事發後以最嚴厲的方式處理，以示阻嚇力。



教育局：提供純宗教性質教育毋須註冊

教育局回覆傳媒查詢時指，涉案位於鰂魚涌的Madrassa Taleemul Furqan Islamic Union，並非根據《教育條例》註冊的學校。根據《教育條例》，若學校提供的教育純屬宗教性質，可獲豁免註冊和受條例管限。

民青局：尊重宗教自由 不干預宗教團體運作

民政及青年事務局則表示，基於尊重宗教自由的原則，特區政府不會干預宗教團體的運作及内部事務，但宗教團體的運作和行為（包括於其處所內進行的活動）仍須遵守所有香港的相關法例，包括有關保護兒童的法律。

發言人表示，當局已就今次事件，即時向香港回教信託基金總會了解事件，理解香港回教信託基金總會會與回教教師會面，提醒他們須遵守香港法律要求。民青局會繼續與香港回教信託基金總會保持緊密溝通。

宗教學者孔德維：課程跟主日學、慕道班性質相同

到底相關學校是否應受到規管和如何受規管？宗教學者孔德維表示，涉事地點為鰂魚涌的回教研習中心（Madrassa），將之理解為應註冊的「學校」相當危險，因為一般宗教團體都會有兒童宗教教育，例如基督教的主日學、天主教慕道班、嗇色園的中國宗教文化課程，此類機構的課程，一般會被視為宗教活動，故較少會根據《教育條例》註冊。

對於外界有想法認為回教支持體罰，孔德維指，不止《可蘭經》，普遍宗教的經文均源自1,000年前的文字，均可找到打小孩作管教方式的條文，但社會規範和法例已隨時代變遷，體罰小孩已成為本港社會的禁忌，故不需過份憂慮。

打小朋友係完全不能接受，你唔能夠用任何一個宗教嘅名義，你話要跟從某一本宗教經典，所以就打小朋友，呢個等同於之前我哋會見到基督宗教靈恩派嘅父母，佢話要幫小朋友驅魔，唔畀飯佢食、虐待致死，或者係一啲中國宗教會有性交轉運，係我哋成個社會都不能容許，我覺得條界線一直都好清晰，所以大家唔使太擔心。 宗教學者孔德維

對借此監管宗教活動有保留

孔德維認為宗教或社會團體或仍會以傳統方式建立其權威，亦即有機會與暴力相關，社會對此並無監管，但他反問在自由的公民社會下，是否仍應仔細審查每個微細的部份，包括安裝閉門電視監察宗教活動等，「唔能夠輕易打開呢一度門，因為你一打開呢一度門，就會有好多正常嘅宗教活動都會受到影響。」

他認為從條例規管宗教或傳教活動，以增加政府的監察的做法並不可取，反建議當局將現時教師或導師的性罪行定罪紀錄，擴展至暴力或虐兒相關，並要求負責宗教活動的導師和宗教教師，均要事先索取相關紀錄，才可「執教鞭」，以制止部份有違社會規範人士與小朋友相處，並在體罰和性暴力情況發生後，以報警等最嚴肅的方式處理，以示阻嚇力。