粉嶺高球場｜9.1開放擬建屋用地　佈局圖曝光設寵物公園、步行徑

粉嶺高球場位「舊場」、於粉錦公路以東約32公頃土地，9月1日起會被政府收回。康樂及文化事務署今日（23日）宣布，收回土地當日的下午3時開始，開放部份「舊場」用地，根據最新曝光的公園布局圖，公園將設有「寵物共享公園」、步行徑、五人足球場、草坪等，當中只有「寵物共享公園」和步行徑會在9月1日開放。

值得注意的是，即將開放的公園與擬議公營房屋發展的9公頃用地重疊，換言之土拓署的補充環評日後一旦通過並正式建屋，預料公園便要收回，市民或只得數年時間享用這個「新公園」。



康樂及文化事務署今日（23日）宣布，將收回土地當日的下午3時開始，開放部份「舊場」用地，公園將設有「寵物共享公園」、步行徑、五人足球場、草坪等。（政府新聞處圖片）

康文署指，9月1日下午3時起，將開放位於粉錦公路以東的公園，亦即部份粉嶺高爾夫球場「舊場」，供市民享用。新公園設施包括：

．寵物共享公園



．步行徑



．兩個五人硬地足球場



．日後分階段開放的園地



當局指，公園開放後，位於公園北端的「寵物共享公園」開放時間為早上7時至下午6時，而步行徑開放時間為早上7時至晚上9時。根據公園布局圖，將有三幅草地被劃作寵物共享公園，而步行徑則包圍寵物公園。

至於現時為球會的停車場，政府表明會改為收費公眾停車場。

至於兩個五人硬地足球場的開放時間，康文署稱球場地面破損及情況不理想，收回場地後會立即安排維修及翻新，以確保使用者安全，待工程完成後，將於本年稍後時間開放給公眾人士使用。

另外，粉嶺高球場用地將於收回10日後，再借出予香港哥爾夫球會舉辦大型國際賽事，康文署則提到，為配合「沙特阿美石油團體系列賽」及「香港高爾夫球公開賽」兩大賽事，公園設施將於9月11日至11月25日暫停開放，而收費停車場則在10月2日至9日及11月6日至13日賽事進行期間，不提供公眾停車場服務。