福島核污水｜十都縣水產將禁來港 美心：旗下餐廳無被禁日本食材
撰文：江麗盈
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日本將於周四（24日）開始將核污水排放入大海，港府宣布同日禁止來自東京、福島等10個都或縣的水產進口。《香港01》向多間日式餐廳，包括元氣壽司、爭鮮、壽司郎查詢，其食肆所用食材有沒有來自上述10個都或縣的水產。
其中，旗下有多間日式餐廳的美心集團回覆指，該集團旗下餐廳目前並未使用任何被港府禁止進口的日本食材。
福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施
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日本將於周四開始將核污水排放入大海，港府宣布同日起啟動進口食品管制措施，禁止入口來自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉10個都縣的水產品進口香港。據業界所講，不少日式餐廳所用食材，均包括來自上述10個縣的水產品。
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其中，旗下有多間日式餐廳，包括元氣壽司的美心集團回覆指，該集團旗下餐廳目前並未使用任何被港府禁止進口的日本食材，將會繼續密切關注事態發展，與本港相關政府部門保持密切溝通，並嚴格遵守食安中心設定的指引。
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