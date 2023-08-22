福島核污水｜十都縣水產將禁來港　美心：旗下餐廳無被禁日本食材

日本將於周四（24日）開始將核污水排放入大海，港府宣布同日禁止來自東京、福島等10個都或縣的水產進口。《香港01》向多間日式餐廳，包括元氣壽司、爭鮮、壽司郎查詢，其食肆所用食材有沒有來自上述10個都或縣的水產。



其中，旗下有多間日式餐廳的美心集團回覆指，該集團旗下餐廳目前並未使用任何被港府禁止進口的日本食材。



美心集團指集團旗下餐廳目前並未使用任何被港府禁止進口的日本食材。（置富Malls網頁圖片)

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

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日本將於周四開始將核污水排放入大海，港府宣布同日起啟動進口食品管制措施，禁止入口來自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉10個都縣的水產品進口香港。據業界所講，不少日式餐廳所用食材，均包括來自上述10個縣的水產品。

其中，旗下有多間日式餐廳，包括元氣壽司的美心集團回覆指，該集團旗下餐廳目前並未使用任何被港府禁止進口的日本食材，將會繼續密切關注事態發展，與本港相關政府部門保持密切溝通，並嚴格遵守食安中心設定的指引。

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