猴痘｜39歲男曾訪台灣　潛伏期在港有高風險接觸　累計36宗確診

衞生署衞生防護中心今日（24日）公布，正調查一宗猴痘確診個案，患者為一名39歲男子，日前發燒、淋巴結腫大及出現皮疹，潛伏期內曾到訪台灣，患者報稱只曾在香港有高風險接觸。翻查資料，香港自去年9月起，累計36宗確診個案。



美國疾病控制和預防中心在1971年公布的照片，顯示利比利亞一名女孩的手及腿部出現猴痘。（Getty Images）

衞生署衞生防護中心指出，個案涉及一名過往健康良好的39歲男病人，他自本月17日開始出現發燒、淋巴結腫大及皮疹。他在本月22日到威爾斯親王醫院求醫，同日入院接受治療，現時情況穩定。

有指患者可與他人游泳 中心：接觸污染物件會傳播

初步調查顯示，患者於潛伏期內曾到訪台灣，而根據病人提供的資料，潛伏期內只曾在香港有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織。

就有報導及意見認為由於猴痘經密切接觸傳播，故此患者可以與其他人士共同游泳或桑拿而不會感染他人，中心發言人重申，猴痘病毒可透過接觸受污染的物件而傳播，因此出現猴痘症狀或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，而不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒。