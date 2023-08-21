猴痘｜曾赴廣州25歲男確診　只在港有高風險接觸　料為本地感染

衞生防護中心今日（21日）公布正調查一宗猴痘（monkeypox）確診個案，涉及一名25歲有健康良好的男病人，其在潛伏期內曾到訪廣州。根據病人提供的資料，他於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸，故衞生防護中心初步將個案列為本地感染。



衞生防護中心指，暫未發現新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。翻查資料，香港自去年9月起錄得猴痘個案，累計確診個案達35宗。



衞生防護中心8月21日公布兩名男病人確診猴痘。（資料圖片／Ｇetty Image）

衞生防護中心指，港再增一名猴痘個案，涉及一名過往健康良好的25歲男病人。他自8月12日開始出現皮疹、發燒及肌肉痛。他在上周五（18日）到屯門醫院求醫，同日入院接受治療，現時情況穩定。

初步調查顯示，他為香港人，未有接種猴痘疫苗。他於潛伏期內曾到訪廣州，而根據病人提供的資料，他於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸，故衞生防護中心初步將個案列為本地感染。中心暫未發現新增個案有流行病學關連，亦未有發現他與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織及內地有關當局。